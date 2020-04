Beto Magnani: “A Bíblia”

HISTÓRIAS DO MAGÚ

A Bíblia

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Cancelaram a Santa Ceia. Os apóstolos ficaram em casa, de quarentena.

— Jesus comeu sozinho?

— Não. Judas fez questão de aparecer. E consta que foi sem máscara.

— Pelo menos um para fazer companhia. Consta onde?

— Na bíblia. Onde mais?

A conversa vinha da rua. Não resisti, corri para a janela.

— Na minha bíblia foram os doze. Sempre foram os doze na Santa Ceia.

— Mas agora mudou. Na minha Jesus nem foi crucificado. Cancelaram também.

— O senhor tá brincando?

— Claro que não, estou falando sério. Pandemia é isso. Tem que suspender tudo para preservar a vida.

— Jesus deu a sua por todos.

— Mas os carrascos não quiseram arriscar. Ficaram em casa. Deixaram Jesus vivo.

— Sério?

— Sim. Foi isso. Deixaram Jesus falando sozinho e nem se preocuparam com suas palavras. Você não viu o papa? Está sozinho na praça. Mudou tudo.

— Vi. Poxa, nunca imaginei isso. Mudou tudo?

— Mudou. O mundo agora é diferente. Não tem mais volta depois do que estamos vivendo agora.

— Uau!

— Tô falando! Nenhum sobrevivente sairá imune.

— Quem ficar doente e sarar vai ser imune sim. Vi na tv.

— Não para as fichas que estão caindo.

— O Senhor acha que o mundo vai ser como?

— Aí já não sei. Quem viver verá.

— Mas sem Jesus?

— Sim. Se ele não morreu ninguém saberá que ele existiu.

— Só o senhor sabe disso ou tem mais gente que já sabe?

— Não sei. Do jeito que a coisa se espalha acho que já tem um monte de gente sabendo.

— Não acredito!

— Poxa João! Agora que eu vi, o saco está rasgado!

— Desculpe Seu Pedro, foi um acidente. Mas os pãezinhos não caíram, estão os doze aí.

— Tem que tomar mais cuidado João! Como você me entrega desse jeito?!

— Perdão.

— Não é a primeira vez que isso acontece. Da próxima vez vou reclamar para a Dona Maria.

— Pelo amor de Deus Seu Pedro. Preciso do emprego.

— Então tenha mais cuidado.

— Vai ter almoço de Pascoa?

— Claro que não. Estou te falando que está tudo cancelado. Não existe mais Pascoa.

— Então por que doze pães se o senhor mora sozinho?

— Para o coelho que me trará o ovo. A família dele é grande.

— O senhor acredita ainda em Coelho da Pascoa?

— Como acreditar em coelhos nessa altura do campeonato?

— Ah bom. Eu nunca acreditei.

— Nem quando era criança?

— Não. Só acreditava na fada do dente.

— E Papai Noel?

— Não também. Até mais Seu Pedro.

— Se cuida João. E esquece tudo! Agora vai ser diferente!

— O louco Seu Pedro! Boa Pascoa!

— Juízo!

Era o vizinho com o sobrinho da Dona Maria da Padaria. Entrei antes que eles me vissem. Acho que não conseguiria acompanhar o assunto. Não sei se ouvi direito. Mas acreditei. (Magú)