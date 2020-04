REPERCUSSÃO ONLINE

PREFEITO LIMITA NÚMERO DE

CLIENTES NA FILA DE MERCADOS

Via Facebook:

Muitos reclamando de preço e tal. Gente, não fiquem pedindo isso ao prefeito, né… Vocês é que precisam ir atrás. Já que todos estão reclamando, corram atrás, ué! Vão ao Procon, procure seus direitos de consumidor.

— André Luiz Barbosa (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Piada mesmo, porque estive em dois supermercados lotados. A maioria dos clientes sem máscara…

— João Paulo Gonçalves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Essas regras devem mesmo ser impostas. Acho que isso poderá inibir a frequência de pessoas.

— Ana Maria Locutora (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

É só o povo se concientizar, ir um por família… Assim, não tem lotação.

— Tatiane Jefferson Casagrande (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

S. CRUZ CONFIRMA PRIMEIRO

CASO DE CORONAVÍRUS

Via Facebook:

Vamos ver se agora os idosos e crianças levam mais a sério o problema e param de passear no mercado..

— Mariana Almeida (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Complicado. E tem gente que não acredita.

— Walter Alexandre Pereira (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Triste notícia, mas é um alerta: fiquemos em casa e que Deus nos proteja.

— Cida Camargo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Que Jesus proteja nossa cidade.

— Cidinha Martelozo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Fiquem em casa!

— Denise Oliveira (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Se tem um, já existem vários.

— João Leite Amparo Neto (Ourinhos-SP)

Foto do Leitor

Foto aérea de Santa Cruz antiga

— Por Edilson Arcoleze:

A primeira rua, abaixo na foto, é a Euzébio de Queiróz, atual Catarina Etsuco Umezu. Na parte central dá para ver o sobrado (marcenaria) do meu tio-avô Luiz Lorenzetti. Logo atrás, um imenso matagal. Acima, a Igreja Presbiteriana e o Grupo Escolar Maria Joaquina do Espírito Santo, atual Leônidas do Amaral Vieira. Do lado direito, visualiza-se as Pernambucanas, Santa Casa, Grande Hotel, Colégio dos Padres e, no fundo, a Maternidade. Agradecimentos ao meu amigo “Carlinhos da Chica” que me presentou com a fotografia.