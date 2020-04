Aos 82 anos, morre o médico Satoshi Kato

Médico sofreu atropelamento grave

há oito meses e recuperação era lenta

O médico Satoshi Kato, 82, morreu no sábado, 18, em Santa Cruz do Rio Pardo. Um dos profissionais mais antigos da cidade, era também um símbolo de persistência de alguém que, com origem em família pobre, conseguiu se formar estudando sempre em escola pública.

Kato trabalhou durante muitos anos na antiga “Maternidade Maria Perpétua Piedade Gonçalves”. Com o fechamento da instituição e a retomada do imóvel pelo município, o médico passou a atender em consultório particular. Nos últimos anos, dava plantões no SUS e trabalhava na UPA do bairro da Estação.

Há oito meses, Satoshi Kato sofreu um grave acidente na avenida Tiradentes, quando foi atropelado por uma motocicleta. Teve traumatismo craniano e ficou vários dias internado na UTI da Santa Casa. Surpreendentemente, se recuperou e deixou o hospital. No entanto, em razão da idade avançada, ficou com sequelas.

Kato era filho de imigrantes japoneses. O pai, Masayuki Kato, foi torneiro mecânico no Paraná. Com muita dificuldade, Satoshi estudou em escolas públicas e, aluno brilhante, se formou médico na Universidade Federal de Curitiba.

Kato trabalhou em Peabiru, uma pequena cidade do Paraná, antes de ser convidado para trabalhar na maternidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Também atuou na Santa Casa de Misericórdia.

Na cidade, tornou-se um dos médicos mais respeitados e dedicou toda a sua vida à medicina. Foi um dos conhecidos “médicos dos pobres”. Na Santa Casa, por exemplo, quando almoçava no próprio hospital, era comum ele dividir seu alimento com familiares de pacientes pobres.

Desde ontem, várias famílias lembraram com carinho do médico nas redes sociais. “O juramento de Hipócrates o Dr. Kato respeitou cada palavra. Tem meu respeito e minha admiração. Partiu usando o SUS com a mesma dignidade que cuidou de tantos bebês e crianças”, escreveu uma mulher, lembrando que o médico salvou muita gente em sua trajetória.

Satoshi Kato era divorciado e deixou os filhos Carla, Mônica e Eduardo. Mais do que isto, deixou o legado de um profissional que dignificou a medicina e se preocupou com a saúde dos mais necessitados. Seu corpo foi sepultado no Cemitério da Saudade.