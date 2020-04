Chefe de gabinete da Câmara pede exoneração

André Fleury Moraes

O ex-vereador de São Pedro do Turvo Edson Luiz de Souza pediu nesta manhã exoneração do cargo de chefe de gabinete. Edson havia sido contratado pelo presidente da Casa, Paulo Pinhata (MDB), em setembro do ano passado em meio à polêmica dos altos salários.

Inicialmente, o ex-vereador receberia R$ 9,5 mil, mas houve pressão popular e um projeto derrubou os vencimentos para R$ 2,5 mil. Na verdade, a nomeação ou não de Edson era prerrogativa do presidente.

Alguns meses depois, parlamentares aprovaram um projeto – cujo autor foi Pinhata – que reestrutura cargos e reduz salários no Legislativo.

Entre outras coisas, o projeto de reestruturação prevê a extinção do cargo na vacância. Assim, com a saída de Edson, o cargo de chefe de gabinete está extinto.

