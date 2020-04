DICAS – Edição de 19/04/2020

Não gostou

O presidente da Câmara, Paulo Pinhata (PTB), criticado por políticos e alguns setores da sociedade por ter exonerado o advogado José Eduardo Catalano — que estava há 28 anos na Câmara sem concurso público —, reclamou a amigos que levou “muita pancada” sem ser defendido por nenhum colega da Câmara. Ele se refere, claro, à bancada que o elegeu presidente.

Indecisão

Aliás, o presidente Paulo Pinhata (PTB) recebeu conselhos para exonerar também a diretora-geral da Câmara, ao invés de transferi-la de cargo para forçar uma redução salarial. Pinhata, contudo, sabe que vai ter ao lado uma funcionária descontente, que está na função há 32 anos sem concurso público. Ele disse a amigos que vai “avaliar” Rosely Rissato nos próximos meses. O problema é explicar por que demitiu José Eduardo Catalano e vai preservar Rosely, embora com salário menor.

Ué…

O ex-vereador Souza Neto cobrou do presidente Paulo Pinhata (PTB) a exoneração de todos os funcionários comissionados da Câmara no final do ano, quando termina o mandato do atual mandatário do Legislativo. Segundo Souza, isto daria “liberdade” ao novo presidente para escolher seus novos assessores. O curioso é que Souza foi vereador em dois mandatos e passou por quatro presidentes, sem nunca ter feito tal observação.

Aluguel

O prefeito Otacílio Parras (PSB) pode ter beneficiado a ex-mulher e antiga sócia de uma empresa de equipamentos médicos, Rosa Maria de Castilho Moraes, que aluga ao município o imóvel onde está localizado o Acessa São Paulo, na rua Cyro de Mello Camarinha.

Aluguel 2

O Acessa São Paulo está instalado no barracão desde 2005. Em 2012, último ano de mandato de Maura Macieirinha (PSDB), o aluguel custava à prefeitura R$ 2.600. Ao assumir a administração, em 2013, o valor da locação subiu para R$ 3.200 — um aumento, portanto, de R$ 600.

Quarentena?

Em Ourinhos, o prefeito Lucas Pocay (PSD) vai ter de reforçar a fiscalização no comércio. Ontem, havia muitas portas abertas de empresas que não podem ser consideradas essenciais. Todas as óticas, relojoarias e lojas de instrumentos musicais estavam atendendo ao público.

Atirando

A posição da Ummes, que agora nega ter intermediado a compra de testes rápidos para prefeituras da região, soou ridícula para quem conhece a história. E quem conhece, sabe que Otacílio Parras pressionou para que a entidade contasse uma história diferente do que realmente aconteceu. Ele só esqueceu de avisar alguns prefeitos da região, que publicaram nas redes sociais agradecimentos à Ummes pelos testes rápidos. Ficou esquisito.

Enfim, o Patriota

O vereador Murilo Sala (Podemos) está rindo à toa. Ameaçado de disputar as eleições para prefeito com um único partido, na última hora ele conseguiu atrair a legenda do Patriotas. O problema é saber se o grupo partidário tem cacife para emprestar a Murilo…

Coisas de Política

Boa leitura

O presidente da Câmara Municipal mostrou-se preocupado com o tipo de leitura que o colega vereador, secretário da Mesa, fazia dos documentos colocados em plenário. O homem lia “desembestado”, sem respeitar nenhum tipo de pontuação. Ele chamou o rapaz para orientá-lo, explicando que sempre que tivesse uma vírgula, ele deveria fazer uma pausa rápida. Porém, quando encontrasse um ponto final, seria uma parada mais longa, uma pausa para inspirar o ar por um momento.

Pois logo depois, o secretário, tendo um projeto para a leitura, foi ponto em prática das orientações. Num dado momento do texto, porém, ele parou a leitura fazendo forçados movimentos respiratórios.

O presidente, intrigado e preocupado, deu uma espiadinha no texto e viu que o vereador estava parado juntamente num sinal de reticências…

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)