Embora suspenso, concurso público não é cancelado e ainda recebe taxas

Na última segunda-feira, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo emitiu um comunicado ampliando o prazo para pagamento de boletos para o concurso público que deveria ser realizado no mês passado, mas foi adiado por conta do coronavírus. O prefeito Otacílio Parras (PSB) reluta em cancelar definitivamente o concurso, que ainda não tem data para ser realizado.

A decisão é polêmica porque as principais autoridades do País estão fazendo alertas para se evitar aglomerações. Todas as aulas, por exemplo, do ensino fundamental às universidades, estão suspensas.

Na semana passada, o governador João Doria (PSDB) assinou decreto suspendendo todos os concursos do Estado em andamento e, inclusive, todas as nomeações.

Mas o concurso de Santa Cruz vai contemplar muitas vagas em “cadastro reserva”, quando não há garantias de que o aprovado vai assumir o cargo no serviço público. De acordo com o edital, serão 41 vagas fixas em diversos setores, mas a maioria dos cargos refere-se ao cadastro reserva — sem, no entanto, informar a quantidade em cada setor.

Em julho, quando começa o período eleitoral, todas as nomeações para novos cargos estarão suspensas até o final do mandato do atual prefeito. Neste caso, se o concurso for realizado, aqueles que por ventura forem aprovados só serão nomeados pelo próximo prefeito a ser eleito em outubro.

Questionada, a administração informou, por intermédio da secretaria de Comunicação, que a pandemia do novo coronavírus impede a definição de data para o certame. “O concurso somente está suspenso”, diz a nota, confirmando que não há cancelamento definitivo.

O governo disse que o concurso está sendo promovido por absoluta necessidade, alegando que desde 2015 não há abertura de vagas para concursados.

Sobre o pagamento das taxas, a administração disse que os valores estão sendo recolhidos numa conta vinculada ao município e não diretamente à “OM Consultoria”, empresa responsável pela coordenação do concurso.