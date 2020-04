Motorista foge após provocar acidente em avenida de Santa Cruz

— Na noite de quarta-feira, 15, um caminhão fez uma conversão irregular e atingiu em cheio um Ford KA. Em seguida, o caminhoneiro fugiu. O acidente aconteceu na esquina da avenida Clementino Gonçalves — por onde trafegava o automóvel — e a rua Frediano Colli, em frente ao campo do Cruzeiro. O condutor do carro, que teve apenas um ferimento leve, contou que populares anotaram a placa do caminhão. A batida foi tão violenta que os dois airbags do Ford foram acionados. O veículo ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um vazamento de óleo na via pública.

Publicado na edição impressa de 19/04/2020