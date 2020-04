Otacílio volta a criar polêmica e Ummes muda versão sobre testes

Testes já estavam em Santa Cruz e

prefeitos da região citaram a Ummes

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em nova polêmica envolvendo a compra dos testes rápidos, a União Média dos Municípios da Sorocabana — a Ummes — mudou a versão e disse, em nota, que nunca comprou os produtos. O fato caiu como bandeja para o prefeito Otacílio Parras (PSB), de Santa Cruz do Rio Pardo, que proferiu duras críticas à entidade há algumas semanas, quando os testes não chegaram na data prevista à região.

Otacílio chegou a sugerir que houve uma “falcatrua” no processo de compra do material por parte da Ummes.

Segundo o prefeito, a entidade nunca teria comprado os testes. Há duas semanas, o DEBATE publicou documentos que contestam a versão de Parras.

Na verdade, um decreto federal proíbe estabelecimentos não credenciados de importar os testes rápidos. A Ummes, por sua vez, foi encarregada de intermediar a compra entre laboratórios e municípios. Fez isso com um laboratório de Ourinhos.

Tanto é que os testes rápidos, cuja compra foi intermediada pela Ummes, chegaram à região. O fato foi confirmado na sexta-feira, 17, pelos prefeitos Sérgio Guidio (Ipaussu), Odilon Rodrigues (Bernardino de Campos) e Marco Aurélio Pinheiro (São Pedro do Turvo).

No caso de Bernardino de Campos e São Pedro do Turvo, as prefeituras até publicaram agradecimentos à Ummes nas suas redes sociais.

Na semana passada, o prefeito Lucas Pocay, de Ourinhos, também havia confirmado a chegada dos testes intermediados pela entidade.

A administração de Otacílio Parras, por sua vez, não retirou os testes porque, segundo consta, “não teria recebido uma comunicação formal” da entidade. Há indícios de que a mudança na versão tenha acontecido por pressão de Otacílio.

A funcionária Aline Silva de Oliveira, que intermediou a compra dos testes, foi desligada da Ummes. Desde que a polêmica envolvendo a entidade se iniciou, Otacílio passou a pedir a demissão e responsabilização de Aline.

O assessor jurídico da Ummes, Renan Oliveira Ribeiro, disse ao DEBATE que a entidade entregou aos municípios a responsabilidade de adquirir os testes rápidos. O lote, porém, já estava em Santa Cruz.

A entidade abriu procedimento administrativo para investigar o que houve na aquisição dos testes rápidos. A conclusão, segundo Renan, é de que houve mera falha de comunicação entre as duas partes.

Renan confirmou à reportagem que a Ummes foi responsável pela intermediação da compra entre os municípios e laboratórios. “A gente até fica lisonjeado que os prefeitos reconheçam nosso trabalho”, disse. Segundo Renan, Otacílio pode “usar de forma deturpada” a nova nota da Ummes.