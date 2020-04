Prefeito se apega a pareceres para se livrar de processo do MP

Otacílio diz que publicidade na Difusora

recebeu pareceres favoráveis dos advogados

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Réu em ação civil pública por improbidade administrativa, o prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que não existem irregularidades na contratação da rádio Difusora sem licitação pública ou pela prática de “dirigismo” para beneficiar a emissora. Ele baseia sua defesa nos pareceres da Procuradoria Jurídica sobre a destinação de verba publicitária à Difusora.

O prefeito e a emissora são réus numa ação civil pública que contesta os contratos e pede a suspensão dos direitos políticos de Otacílio, a proibição de contratação com o Poder Público por determinado período e uma multa individual de R$ 1,6 milhão para cada um dos réus.

A Justiça já aceitou a denúncia. De acordo com o juiz Marcelo Soares Mendes, a inicial da promotora Paula Bond Peixoto “citou, de forma minuciosa, os fatos reputados lesivos aos princípios constitucionais, trazendo documentos a fim de embasar suas alegações”.

Consultado através do secretário de Comunicação, Cláudio Antoniolli, Otacílio informou que todos os contratos entre a administração e a rádio Difusora, desde o início do mandato até 2019, contêm pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica do município.

“Todos os procuradores são concursados e não foram nomeados pelo atual prefeito. Sendo assim, entendo que não existiram irregularidades”, disse o prefeito, em nota encaminhada ao jornal na quinta-feira, 16.

Otacílio Parras usa os microfones da Difusora para fazer propaganda do governo e atacar desafetos desde o início do seu mandato, em 2013. A contrapartida são os generosos contratos publicitários sem licitação pública até 2018. No início de 2019, o prefeito decidiu autorizar uma licitação, mas o edital foi elaborado de forma a beneficiar a Difusora, num flagrante “dirigismo”, o que é proibido pela legislação.

A proteção do governo à Difusora não ficou apenas na distribuição de dinheiro público. O prefeito já cedeu um terreno do município para a rádio instalar sua nova antena e, além disso, contratou como assessor municipal o radialista que geralmente o entrevista, Roger Garcia, com salário de R$ 8 mil mensais.

O Ministério Público diz que Otacílio agiu com dolo para beneficiar a Difusora com dinheiro público. “Desvinculou-se dos deveres da legalidade, impessoalidade e moralidade, princípios que deveriam reger a conduta de todos que, de alguma forma, gerem dinheiro público”, disse o MP na denúncia contra o prefeito e a emissora de rádio.

Por sinal, Otacílio beneficiou as duas emissoras comerciais de Santa Cruz do Rio Pardo, já que também distribuiu verbas publicitárias para a Band FM durante anos, igualmente sem licitação pública. O valor era praticamente o mesmo da Difusora. No início de 2019, a Band desistiu de participar de licitações.

Confiança arriscada

Ao sugerir que confia plenamente nos procuradores do município, o prefeito Otacílio Parras faz uma aposta arriscada. Afinal, a procuradora-geral Luciana Junqueira, nomeada para o cargo por Otacílio desde o primeiro dia do atual governo, já deu pareceres equivocados ao longo do atual mandato.

Numa relação direta com o caso Difusora, em 2018 a procuradora deu sinal verde para Otacílio apresentar a chamada “leis das rádios”, que criava o mecanismo do “credenciamento” de empresas para a distribuição de publicidade. O projeto foi elaborado pelo então secretário de Comunicação, Renan Alves, e passou pelo crivo da procuradora Junqueira.

Otacílio, então, enviou o projeto à Câmara e, com os votos da bancada governista, conseguiu a aprovação. O estranho projeto previa gastos de R$ 150 mil com emissoras de rádio de Santa Cruz — Difusora e Band — sem licitação pública. A Lei das Licitações proíbe este tipo de benefício justamente em publicidade governamental.

Acionada pela Promotoria de Santa Cruz, o Ministério Público do Estado ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o município e suspendeu a “lei das rádios”. No julgamento final, a legislação municipal que a procuradora Junqueira defendeu foi derrubada em definitivo.

A decisão unânime do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo não deixou dúvidas sobre a desfaçatez do texto legal, já que nada menos do que 25 desembargadores votaram pela sua inconstitucionalidade.