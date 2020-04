Prefeito havia vetado os

reajustes salariais na Câmara,

defendendo um índice maior

Por unanimidade, os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo derrubaram, na noite de segunda-feira, 13, os dois vetos do prefeito Otacílio Parras (PSB) a projetos que reajustaram salários na Câmara. O entendimento do prefeito, que também é o do procurador do Legislativo, é de que o STF definiu que reajuste salarial para cobrir as perdas inflacionárias, é prerrogativa do Executivo.

Com a derrubada do veto, os funcionários da Câmara — concursados e comissionados — terão 2% de reajuste em abril. A prefeitura estipulou 4,01% para seus servidores, mas uma emenda retirou do benefício os secretários e o prefeito Otacílio.

A votação contra o veto também manteve o reajuste de 0,01% para os vereadores. O aumento, embora quase insignificante, foi proposto porque, segundo explicou o vereador João Marcelo Santos (PSD), a falta de um índice poderia criar algum problema jurídico.

O prefeito Otacílio Parras resolveu vetar os dois projetos da Câmara depois de uma reunião com o procurador jurídico do Legislativo, João Luiz de Almeida Júnior, com a presença da procuradora-geral do município, Luciana Junqueira. Todos defendem que o reajuste salarial deve ter um único índice para o Executivo e o Legislativo.

No entanto, a presença do procurador da Câmara no gabinete do prefeito irritou os vereadores. Na segunda-feira, por unanimidade, os vetos foram derrubados.

O procurador João Luiz de Almeida Júnior disse que, nesta polêmica, o Direito não foi aplicado e não se fez justiça. Segundo ele, com a derrubada do veto ao reajuste dos funcionários da Câmara, surgiram duas leis sobre o mesmo objeto. Ele alertou que a questão provavelmente pode chegar a ser discutida no Poder Judiciário.

O presidente Paulo Pinhata (PTB), que a princípio era contra qualquer reajuste salarial na Câmara, disse que vai pagar os salários dos funcionários com os 2% de aumento — e 0,01% concedido aos vereadores.

A sessão de segunda-feira, 13, foi a segunda ordinária desde o início das restrições impostas pela pandemia de coronavírus. Sem público, com todos usando máscaras e sem a presença da imprensa, a novidade foi a nova formatação das cadeiras dos vereadores. Elas foram espalhadas no plenário para afastar os parlamentares uns dos outros.