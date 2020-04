Ministério Público abre inquérito para apurar caso dos vereadores ‘faltosos’

Investigação para apurar pagamentos

irregulares a vereadores ausentes em

sessões começou nesta quarta-feira

Sérgio Fleury Moraes

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo concluir na quarta-feira, 22, a instauração de um inquérito civil para investigar os vereadores. A informação é da promotora de Justiça Paula Bond Peixoto. O procedimento vai apurar os pagamentos integrais de salários a vereadores que se ausentaram de sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes sem a devida justificativa. O inquérito, segundo a promotora, seria instalado na última sexta ou, no máximo, no início desta semana, como, de fato, aconteceu.

Pelo menos 22 vereadores receberam salários integrais mesmo tendo faltado a várias sessões. Um levantamento feito pela Procuradoria Jurídica do Legislativo, relativo ao período entre 2009 e 2018, apontou que os pagamentos irregulares somam mais de R$ 337 mil.

O “campeão” das faltas é o vereador Luiz Antônio Tavares (PSB), que recebeu irregularmente quase R$ 50 mil. Em seguida estão Milton de Lima (R$ 48 mil), Souza Neto (R$ 40 mil), Leandro Mendonça (R$ 27 mil), Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (R$ 22 mil), Marco “Cantor” Valantieri (R$ 19 mil) e mais 15 vereadores que ocupam cadeira ou já deixaram seus mandatos.

Todos serão investigados por suspeita de improbidade administrativa. A responsabilidade maior deverá recair sobre os vereadores que ocuparam a presidência durante este período, já que foram eles que autorizaram os pagamentos.

Se o Ministério Público oficializa uma investigação sobre a possível improbidade administrativa, a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo está ampliando o levantamento sobre os pagamentos a “gazeteiros” em 2019, já que este período não foi abrangido pelo primeiro relatório.

O novo procedimento, elaborado por sugestão do procurador João Luiz de Almeida Júnior, também deverá culminar com a notificação dos vereadores para a devolução dos valores. O presidente Paulo Pinhata (PTB) disse que todos terão direito a apresentar suas defesas individuais.