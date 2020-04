Na crise, ‘assessor oculto’ do deputado Capitão Augusto recebe menos

Verba pública para amigo caiu em março

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em meio à crise do coronavírus, o deputado Capitão Augusto Rosa (PL), de Ourinhos, limitou seus gastos com publicidade. Se pagava, mensalmente, religiosos R$ 13.500 a Evangelista Batista — o Neno —, seu “assessor oculto”, o valor caiu para R$ 6 mil em março. Os R$ 6 mil se referem a seis serviços prestados por Neno Batista. Em fevereiro, Batista recebeu R$ 13.500 por dez serviços.

Comparados, alguns trabalhos do “assessor oculto” sumiram das notas fiscais. É o caso da diagramação do jornal “Frente Parlamentar dos Rodeios”, serviço pelo qual Neno Batista recebia R$ 2.500 mensais. O jornal não tem indícios de existência.

O “assessor oculto” de Rosa, por outro lado, continua recebendo R$ 1.320 mensais da Câmara Municipal de Canitar, para a qual presta serviços de assessoria. Controverso, o contrato de Neno com o Legislativo de Canitar é alvo de inquérito do Ministério Público.

Somente em 2019, Neno Batista recebeu R$ 138.500 por serviços prestados a Capitão Rosa. As notas fiscais remetem a trabalhos de publicidade. Porém, na verdade Batista atua como um “assessor” de Augusto e, frequentemente, representa o deputado em eventos.

Conforme o DEBATE já publicou, tudo indica que a empresa de Neno Batista foi aberta justamente para prestar serviços a Rosa. As numerações das notas fiscais de sua empresa praticamente são numericamente sequenciais nos contratos mensais com o deputado.

Nas eleições de 2018, Neno Batista recebeu R$ 286 mil para prestar serviços eleitorais por um período de um mês e meio. Dinheiro público, proveniente do fundo eleitoral.

Apoiador do presidente Bolsonaro (sem partido), Augusto chegou a admitir o desgaste entre Executivo e Legislativo em entrevista ao jornal Valor Econômico. Na época, ele alertou que havia riscos de impeachment contra Bolsonaro.

Capitão Augusto jamais respondeu aos questionamentos encaminhados pelo DEBATE com relação aos gastos com seu “assessor oculto”, Neno Batista. Este, por sua vez, também permanece calado.