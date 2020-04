Contraprova de caminhoneiro morto em Santa Cruz descarta covid-19

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo informou neste domingo que o caminhoneiro que morreu há uma semana na Santa Casa de Misericórdia não tinha coronavírus. A suspeita aconteceu porque o paciente teve problemas respiratórios e o teste rápido foi feito antes do período recomendado.

O secretário de Saúde, Diego Singolani, conforme publicou o DEBATE na edição de hoje, disse ontem que o exame do instituto Adolf Lutz chegaria a qualquer momento. Além do caminhoneiro, outra morte também foi descartada pelo exame oficial.

O paciente suspeito era Ricardo Gonzaga da Silva, de Imperatriz do Maranhão, que teve sintomas quando passava por Santa Cruz do Rio Pardo. Internado na Santa Casa, ficou na UTI e morreu no sábado, 18.

O corpo dele foi autorizado a ser transferido para o Mato Grosso do Sul, mas com uma série de medidas preventivas, como plásticos especiais. Os agentes funerárias também usaram roupas para evitar qualquer contágio.

Neste domingo, subiu para 13 o número de casos confirmados. Há ainda dois pacientes aguardando resultados.