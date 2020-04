Saga da lendária cachaça Verdinha será contada em livro

Bisneto do patriarca, hoje empresário

de cerealista, Antônio Pegorer Júnior tem

um livro quase pronto sobre a cachaça

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A cachaça “Verdinha”, que fez história em Santa Cruz do Rio Pardo e uma vasta região, tendo, inclusive, suas antigas garrafas disputadas por colecionadores, se transformou numa lenda a ponto de alguém precisar contar sua saga. Pois esta tarefa foi assumida pelo empresário Antônio Pegorer Júnior, 69, que trabalhou no alambique da Água das Pedras desde os sete anos de idade e cujo pai foi um dos donos da Verdinha.

Pegorer disse que sempre teve a ideia de escrever um livro sobre seus antepassados. Claro que a história da Verdinha seria o foco principal. “Eu peguei até mesmo as histórias dos cachaceiros, que têm muita coisa bonita para contar”, disse.

O empresário é bisneto do patriarca dos Pegorer, Francesco, que chegou ao Brasil em 1921 como imigrante italiano. No bairro Água das Pedras, ele iniciou a construção de um engenho, sendo preciso remover e quebrar pedras duríssimas, verdadeiras lajes que existiam no solo. O trabalho durou cerca de seis anos.

O livro — ainda sem título — é rico em detalhes e conta, inclusive, as dificuldades da família no empreendimento. Segundo “Toninho” Pegorer, a indústria era avançada para a época, uma vez que a propulsão era uma roda d’água. Outras ainda usavam a tração animal para a moagem da cana.

Visionário, o italiano criou a primeira razão social embrionária da Verdinha, a “Francesco Pegorer e Filhos”, sendo ele o sócio majoritário. O avô de Toninho, um dos filhos do patriarca, transferiu sua parte, muitos anos depois, para Antônio, pai do escritor. A matéria prima vinha mediante parceria com agricultores — metade da produção de aguardente.

Eram tempos muito difíceis, conta o escritor. A bebida era distribuída em carroções por estradas esburacadas e poeirentas. O produto era entregue em garrafões ou “cartolas” — nome de um antigo barril.

Em 1936, talvez cansado pela idade, Francesco transfere o engenho para os filhos Antônio, Pedro e Luiz. A empresa passou a denominar-se “Irmãos Pegorer Ltda”. Houve novos investimentos e o alambique, antes movido com fogo na base, deu lugar a uma caldeira a vapor.

O escritor pesquisou pelo menos durante dez anos sobre a história da Verdinha. No livro, ele cita nomes de fornecedores, antigos funcionários e clientes.

O curioso é que, nesta época, todos os alambiques eram praticamente clandestinos. Foi quando o governo, para modernizar — e moralizar — o setor, impôs algumas regras, como industrialização em garrafas padronizadas — de 600 ou 1.000ml — e a obrigatoriedade de um selo em cada unidade. Além disso, o rótulo deveria conter as especificações do produto, inclusive a dosagem alcoólica.

Expansão

Foi, então, que somente quem tinha uma visão de mercado permaneceu no ramo. Vários alambiques foram fechados e surgiram as grandes marcas, como Oncinha, Três Fazendas, Tatuzinho, 51, Cavalinho e outras. Os irmãos Pegorer enxergaram uma nova oportunidade e também passaram a engarrafar o produto.

Faltava o nome. Segundo Toninho Pegorer, um antigo cliente do alambique, Horácio Mazzanti, deu a ideia de batizar a pinga com o nome de uma variedade de cana, cuja espécie permanece verde até a colheita.

Os três irmãos, então, contrataram uma empresa para desenvolver o layout do rótulo, que impressionou o mercado. Eram duas canas, uma em cada lado, que quase se abraçavam. O bordão “bota uma Verdinha aí” foi o mote final para alavancar a produção.

A caninha foi um sucesso e se espalhou pelas cidades da região e do Paraná. Foi quando começaram as falsificações. “Tinha gente que falsificava até o rótulo”, conta Toninho. Os irmãos, então, enfrentaram um outro problema, já que o nome da Verdinha estava sendo “arranhado” por produtos de péssima qualidade.

Em alguns casos, não havia falsificação, mas um plágio descarado. É o caso da caninha “Verinha”, que tinha um rótulo praticamente idêntico e uma total semelhança na grafia. Muita gente confundia a garrafa, especialmente depois de dois ou três goles.

Entre 1957 e 1958, houve uma nova mudança societária, permanecendo a indústria entre os filhos e netos de Francesco. Rosário Pegorer, hoje um dos donos da “Cerealista Rosalito”, assumiu a presidência do grupo, que passou a se chamar “Indústria e Comércio de Bebida Verdinha”.

“O Rosário sempre foi um líder nato. Ele resolveu investir em novos mercados e conquistou espaços na capital de São Paulo, norte do Paraná e sul do Mato Grosso”, conta Toninho. A indústria foi modernizada com novos equipamentos e o prédio foi ampliado. Houve até compra de caminhões.

Ascenção e queda

No livro, o empresário conta sobre o surgimento de outras marcas da própria Verdinha, como a edição de luxo. A “Gralha Azul” surgiu num contrato com a fabricante do antigo refrigerante “Crush”, que planejava entrar no mercado de cachaças. Entretanto, com uma grande produção já pronta, a parceria foi desfeita.

O lote, então, permaneceu guardado, na esperança de que a “Crush” retomasse as negociações. Passaram-se anos até que alguém resolveu abrir uma das garrafas. A pinga estava ótima e houve correria para comprar uma unidade, que rapidamente se esgotou. A caninha “Taturana”, segundo Pegorer, foi uma outra aposta para criar uma segunda linha, mais popular — e mais forte.

Mas nem tudo foi um mar de rosas. A indústria, embora em expansão, tinha dívidas pelos investimentos feitos ao longo de anos, que eram renovadas, até que veio a ditadura militar em 1964. “O Castello Branco adotou medidas drásticas para a moralização política e econômica do Brasil, inclusive restringindo créditos bancários. Aquilo afetou diretamente as finanças da Verdinha”, contou Pegorer.

A fábrica quebrou e tudo indicava que as terras seriam compradas pelo grupo Quagliato, que trocou um antigo alambique de pinga pela fabricação de álcool e açúcar. A usina São Luiz já era uma potência. No entanto, houve uma reviravolta.

Numa reunião entre os Pegorer e os irmãos Quagliato, os usineiros ofereceram cana, álcool e melaço com prazo de um ano para pagamento. Foi uma espécie de “concordata caseira no fio do bigode”, como avalia Toninho em seu livro.

Os irmãos Pegorer não desperdiçaram a chance. Trabalharam dia e noite, de domingo a domingo, e o grupo se reergueu.

Política ‘colorida’

O livro também conta fatos pitorescos, como o lançamento de uma edição especial da Verdinha para o centenário de Santa Cruz do Rio Pardo, em 1970. O verde do rótulo ganhou uma imagem em vermelho. Pronto, estava feita a discórdia entre os grupos políticos, que na época eram “vermelhos” e “azuis”.

Quem era adepto dos “azuis”, só bebida a cachaça em sua embalagem antiga, sem a cor vermelha. “Era uma bobagem, mas mostra como a política era acirrada em Santa Cruz do Rio Pardo”, diz o autor do livro.

Em 1973, os irmãos Pegorer avaliaram que, num mercado muito competitivo, era mais lucrativo o plantio de cana para atender a usina São Luiz. Uma oferta tentadora selou de vez o fim da Verdinha no bairro Água das Pedras. A indústria ainda teve outros donos, foi transferida para a vila Maristela em Santa Cruz, mas fechou definitivamente em 1977.

Antônio Pegorer Júnior estima que sua obra será lançada dentro de um ano. Vai se concentrar nas quatro gerações da família Pegorer que fizeram num pequeno alambique uma das mais famosas e lendárias cachaças do Estado.

* Colaborou Toko Degaspari