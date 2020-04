CARTAS – Edição de 19/04/2020

Agradecimentos

Expresso meu agradecimento a Dr. Jonas e equipe da Santa Casa pela atenção, dedicação e desempenho, diante deste cenário tão caótico e incerto, no qual estamos vivendo, em virtude da internação da minha mãe Amélia Ganiko, enfatizando que, por trás do lado profissional, prevalece acima de tudo, o ser humano. Muitíssimo obrigada.

Raquel Ganiko (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

-oOo-

Artigo Nayara Moreno

Gostaria de parabenizar a equipe de profissionais de Saúde de Santa Cruz que tem se desdobrado para atender a população sem medir esforços.

Parabenizar os médicos, nas pessoas do Dr. Otácilio e do Dr. Jonas, conforme manifestações em órgãos de imprensa, com relação ao uso do medicamento cloroquina, sempre sob orientação e acompanhamento médico e para casos específicos. Afinal, quando não se tem outro recurso disponível e se oferece um caminho, mesmo sem uma total segurança, a fim de que vidas sejam salvas, a celeridade da tomada de decisões é muito importante. Não dá para pedir para a morte esperar até que tenhamos a totalidade dos estudos científicos concluídos, pelo menos no caso presente. Tenho certeza de que todos que possam vir a estar ou que venham a ter um ente querido na situação concordarão que deva se administrar o remédio, apoiando a decisão médica.

Com relação a um artigo de Nayara Moreno, publicado na edição de 12/04/2020 do jornal DEBATE, sob o título de “E a cloroquina, hein?”, na minha opinião pessoal, entendo que, apesar de a mesma dizer não querer entrar em questões políticas, o que ela mais fez foi entrar em questões políticas, se quando usou termos “presidente Jair Bolsonaro e seu amigo Donald Trump’” e “ou agir como o presidente Bolsonaro e sair falando de remédio por aí”, e outras falas. O artigo traz, sim, algumas verdades, mas deveria ser mais completo e menos tendencioso, pois ela se esqueceu de dizer, por exemplo, que o prefeito de São Paulo autorizou a administração do remédio, assim como outras autoridades. Também que dois famosos médicos foram tratados e curados com a administração do remédio. Aqui em nossa cidade, ela deveria informar que, com todos os cuidados, o remédio vem sendo administrado, conforme informações do Dr. Jonas, com resultados de melhoras.

Na minha opinião, a população, muita estressada, muito fechada em casa, não sabe até quando, precisa receber, por parte da mídia, um pouco de esperança, de luz e isto pode chegar até ela, através de notícias, também, na mesma proporção, e em letras garrafais como se faz nas notícias negativas, destaque aos aspectos positivos, as vitórias alcançadas pelos médicos, mesmo que pequenas, eles são nossos heróis no momento e estão lutando com as armas que têm, com o único objetivo de salvar vidas, e o tempo é um dos maiores inimigos.

Antônio Carlos Rodrigues (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

-oOo-

Do brilhante artigo da Enfermeira pós-graduada Nayara Moreno, diz na coluna 3: “Somente médicos e enfermeiras podem receitar remédio”. Entendo que somente o profissional médico pode receitar medicamento, exceções de cirurgião-dentista e médico-veterinário, dentro da respectiva área de atuação, ou seja, para uso odontológico e veterinário respectivamente; ainda, ao farmacêutico, quanto a indicação de medicamentos isentos de prescrição, desde que atendidos os critérios éticos e legais previstos.

Como muitos leitores do DEBATE, sou leitor assíduo dos artigos sempre úteis e esclarecedores da respeitável profissional. Salvo alguma modificação legal que eu desconheça, o enfermeiro, por força de lei, não pode solicitar exames de rotina ou complementares e somente pode prescrever medicamentos previamente estabelecidos nos programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Os enfermeiros(as) não possuem autorização legal para fazer diagnóstico, solicitar exames complementares e de rotina e prescrever medicamento diverso do que foi previamente estabelecido em programas de saúde pública, ainda quando integrem equipe de saúde”.

Creio que faltou esclarecimento a respeito.

Celso Prado (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

REPERCUSSÃO ONLINE

EXONERAÇÃO DE CATALANO

ECONOMIZA MAIS DE R$ 200 MIL

Via Facebook:

Foi feita a coisa certa. Demorou para ser exonerado.

Sara Souza (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Fiquei decepcionada com ele, queria ser corretamente político. Demorou para ser exonerado.

Dercília Oliveira (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Está certo. Como pode um sujeito desses ter um salário garantido, incompatível com a realidade? Foi uma atitude correta colocá-lo para fora.

Alice Monteiro (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Vai poder viver dignamente o que lhe resta da vida. Tem muita sorte, o que muitos velhinhos do Brasil não têm.

Félix Náveda (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Ele sempre foi o melhor nas questões jurídicas da Câmara e nao tinha partido. Se é de direito, é seu.

Marco Aurélio de Souza (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Grande economia aos cofres públicos.

Renan Almeida (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Fotos do Leitor

Esmeralda tricampeã em 1978

— Por Edilson Arcoleze:

A fotografia é de 1978 em comemoração ao tricampeonato do amador santa-cruzense (1975, 1976 e 1978) pela excepcional equipe da Esmeralda. Na foto, em pé: Romulo (Porcão), Alemão, Dagô, Moacir, Mirão, Auri, Tomaz, Manecão, Nei Paina, Chicão Quagliato, Baiano da Gráfica, Miguel da Gráfica, Geraldo Vieira Martins e Augustinho Marin. Agachados: Juvino massagista, Betinho, Noni, Bravo, Luiz Porquinho, Micuim, João Valdir, Xaveco, Alemãozinho, Gaiola e o técnico Zanetão. Agradeço a colaboração do meu amigo Rubens Pereira, popular Gaiola, um dos craques da equipe.