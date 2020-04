Geraldo Machado? “Relembranças”

Relembranças

Geraldo Machado *

Milton Hatoum, no seu artigo Notícias Sobre o Fim do Livro, escreve no Caderno 2 do Estadão: “Ninguém sabe se o livro eletrônico vai sepultar a era Gutenberg”. De minha parte e juízo (da raposa matreira que olha para cima e desdenha o cacho de uvas maduras mas fora do alcance da unha e resmunga lambisqueira : elas estão verdes) confesso que não há tempo e vida à vista para eu assistir a esse “formidável enterro”. Nem ele, Augusto dos Anjos — “um bárbaro nascido à sombra dos buritisais da Paraíba e falecido nas montanhas brumosas de Minas” — assistiria . Hoje não estaria feliz ao ver o seu “Eu e Outras Poesias” no estado em que está, aqui à mão, desfolhado na sua brochura, amarelo e indigno de caber numa prateleira de sebo. Na primeira página do “Eu…” está o meu nome e a data: Santa Cruz do Rio Pardo – 25-5-1945. Eu tinha só 25 anos e, feliz e redimido, voltava (enfim um bárbaro nascido à sombra ou à barra dos cafezais) — para o vale brumoso onde nasci. Só não sabia que “a mão que afaga é a mesma que apedreja”. Mas, “toma um fósforo. Acende teu cigarro”. — “Me desculpe, Augusto, eu não fumo. Nem isso”. Leitor, já já eu volto da disjunção dos meus pensamentos ao texto desviado, jamais distorcido. E continuo escrevendo por gosto, no DEBATE, e digo como se eu estivesse no “chá de cozinha” desse solteirão não eclesiástico, porém obstinado: o livro impresso.

O tempo corre e age à socapa, como fator de erosão da nossa memória, qual o vento e a ferrugem nas rochas e nos metais mais nobres — ele cinzela, ele oxida. Eu tenho a dita de não esquecer o passado — ido para uns, ficado para outros. O que fica nem sempre é obsoleto, é recompensa. Esta só me ajuda a arrostar as desinteligências e esticar a vida e, não, as canelas….Recordar é viver — lugar comum no boca a boca da oralidade dos simples.

Posso dar provas de minha memória a toda hora. Guardo o nome de todos os livros que me alfabetizaram: a Cartilha, de Tomaz Galhardo; a Aritmética, de Trajano; e os Livros de Leitura, de Erasmo Braga. Posso citar alguns trechos de cor e sorteados. Tenho o nome da minha primeira professora no Externato do Reverendo Tancredo Costa, e daquele Jahu dos Almeida Prado, Pacheco e Paes de Barros no ciclo resplandecente do café.

Lá acendiam-se charutos com notas de quinhentos mil réis (pelega) nos bordéis da periferia. A minha professora, Dona Iracema Meinbach, quarentona, filha de alemães comerciantes, examinou nossas unhas no primeiro dia de aula, lembro-me bem. Eu tinha 7 anos (1927, 28, 29, 30). A crise do café — que não foi mera e lúlica marolinha — alcançou até a General Motors. Foi o tsunami que quebrou a Bolsa de Nova York. Fui para lá (quatro anos) morar com minha avó materna, Dona Aninha, e um casal de tios solteiros: Agrício e Odete. Tio Agrício, caçula dos seis filhos de meu avô Quincas Negrão foi para Jahu na fase medieval de Santa Cruz do Rio Pardo, trabalhar no cartório do Segundo Ofício. Meu avô Quincas faleceu de infarto e não tinha feito 50 anos.

Deixou minha avó viúva, com 6 filhos. O mais velho, Agripino, morreu moço, boêmio e alcoólatra, poeta e autodidata. Não tinha ele 30 anos e Santa Cruz vivia sua Idade Média. Chavantes nascia de uma estação da Sorocabana, plantada numa palhada de tigueras e ciscos, uma clareira dos cafezais do Coronel Ferreira. Irapé (Vila e Distrito do Município de Santa Cruz do Rio Pardo) nasceu da doação, de 10 alqueires de terras como ato religioso à Santa padroeira do local, por reverência dos proprietários de uma gleba da Água da Cachoeira, área com mais de 2 mil alqueires, divididos em quinhões em 1915.

A Vila repartia com Ribeirão Claro (Paraná Velho) a boca do sertão a desbravar no Vale do Paranapanema. Era nessa época um arremedo de Tombstone no Arizona americano, retratado em filmes de Hollywood. Lá, o que mantinha a ordem era a Winchester (rifle) 44 do sherife Wyaat Earp.

No Irapé foi a perobinha do “delegado” Antonio Narciso, tio do Prof. Wilson Gonçalves. Em Tombstone o saloon onde mulheres dançavam o can-can, ritmado pelo piano. No Irapé, no fuso da Sinhana Mandioca, uma sanfona animava o frege. Os “bravos” dançavam arrastando a espora, de rabo-de-tatu enfiado na munheca e a garrucha de chumbo atravessada na cintura. O seu Antonio Narciso, uma onça, morava numa chácara junto à Vila. E quando vinham pedir-lhe ação, deixava a lida com as plantas, lavava as mãos na bacia e dizia para mulher: “Siá Idalina, me dá cá a perobinha. Ela está atrás da porta do quarto.” Caminhava e, enquanto fazia um cigarro até chegar no lugar do conflito para acalmar os valentes e os cachaceiros.

Naquele tempo os “direitos humanos” e as “liminares” não eram vigiados. Não havia a OAB. A Comarca ficava em Lençóes (Paulista) e o que valia em Tombstone (na Divisa do México) e Irapé (Divisa do Paraná) era o beabá do rifle e da perobinha. Lá, o famoso Wyaate Earp; cá, o Antonio Narciso, sem a bala perdida nem a grana escondida nas honestas ceroulas de algodãozinho alvejado.

A justiça não vinha de cima, vinha de baixo — subia, quando a perobinha descia.

* In Memoriam