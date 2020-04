João Ferreira: “Solidariedade nos tributos”

Solidariedade nos tributos

João Ferreira *

POLÍTICA Eu tenho observado que os municípios brasileiros estão bastante preocupados, com razão, em evitar a circulação do vírus Covid-19 (coronavírus) em suas circunscrições. Várias medidas atípicas estão senso adotadas em busca do noticiado “achatamento da curva” da pandemia, com o objetivo de evitar o esgotamento dos serviços públicos de saúde.

Todavia, não consigo ver a mesma eficiência dos governantes em atender a comunidade sob o enfoque tributário. O bolso do contribuinte não está sendo poupado dos tributos corriqueiros, muito embora tenham sido obrigados a fechar os seus estabelecimentos ou perderam seus empregos.

Enquanto isso, os carnês de IPTU continuam chegando às casas, sem que qualquer atitude solidária tenha sido criada pelos prefeitos para aliviar o fardo dos contribuintes.

Tenho ouvido, inclusive, o prefeito de Santa Cruz, Otacílio Parras Assis, repetir a mesma ladainha de que não pode criar benesses tributárias porque isto significaria uma renúncia de receita, o que provavelmente acarretaria em processos judiciais em seu desfavor.

Ocorre que o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo omite que o Supremo Tribunal Federal afastou a “exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de Covid-19” (ADI 6357 MC). Com essa medida, estão suspensos os artigos 14, 16, 17 e 24, da LRF, para todos os entes federativos.

O art. 14, da LRF, trata justamente das condições para a criação de benefícios tributários que impliquem em renúncia de receita, ou seja, os prefeitos estão autorizados a reduzir ou isentar tributos, em caráter geral ou não, para atender às necessidades sociais da população nesse momento tão difícil.

Ora, os prefeitos parecem interessados demais na arrecadação de tributos e desinteressados nas condições financeiras dos contribuintes, em sua maioria impedidos de exercer uma atividade econômica.

Por outro lado, as despesas dos municípios foram reduzidas, pois não há aulas, despesas com água e energia elétrica das escolas, transporte escolar e de pacientes para consultas rotineiras, cirurgias eletivas e outros serviços não essenciais.

O próprio prefeito Otacílio afirmou, em entrevista à imprensa (15/4/2020), que os prestadores de serviço de transporte escolar não estão recebendo pagamento, pois recebem por medição de km rodado, são autônomos e que “têm que aguentar esse período”, isto é, que se virem.

É neste momento em que vemos como a solidariedade governamental é nula. Ao invés de “cortar na carne” e sinalizar que a contenção de despesas é necessária, os políticos do Poder Executivo mantém seus gordos subsídios (i. é, salários), o prefeito pede que os prestadores de serviços “aguentem esse período” e a Prefeitura envia os carnês de IPTU com todo o comércio fechado e sem circulação de riquezas no município.

O prefeito prefere se agarrar na desculpa esfarrapada de que proprietários de dezenas de imóveis serão beneficiados, mas basta que crie isenções por faixas de renda familiar e com limites de imóveis beneficiados. Não é tão difícil assim. Porém, o prefeito prefere dar desculpas.

Aliás, o prefeito parece não lembrar que a Leiº 2.926/15, publicada no dia 2 de janeiro de 2016 (no ano das eleições municipais) no semanário oficial do município nº 726, concedia o desconto de 100% (cem por cento) da multa e 80% (oitenta por cento) dos juros para o pagamento à vista para “a regularização dos créditos fazendários vencido (sic) até 31 de dezembro de 2015”.

Falta ao prefeito praticar mais a solidariedade (objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, conforme dispõe o art. 3º, inc. I, da Constituição Federal) e encontrar as alternativas necessárias para não tirar o dinheiro das mãos do trabalhador. Afinal, ele é o nosso empregado e nós somos os patrões.

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz