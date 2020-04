João Zanata Neto: ‘Você acreditou?’

Você acreditou?

João Zanata Neto *

Da Equipe de Colaboradores

Homenagem a

Rubem Fonseca

— É preciso relatar alguns fatos importantes que tomamos conhecimento. Coisas que fogem ao controle podem estragar todo este negócio.

— Não se preocupe. Tudo está sob controle. Estamos cumprindo o acordo. Nunca deixei ninguém desapontado.

— Você parece muito tranquilo. Em um negócio como este, a tensão é decorrente.

— Eu compreendo a sua preocupação, ainda mais diante destas somas elevadas, mas alguém tem que manter a razão. Este alguém sou eu.

— Você falou com o nosso advogado? Ele tinha novidades preocupantes e queira uma reunião urgente e secreta.

— Neste momento, é melhor mantermos um distanciamento. Toda a mídia está em alerta.

— Você já deu um jeito naquela jornalista? Eu não acho que ela esteja blefando.

— Toda chantagista tem o seu preço, não é mesmo. Mas, já demos um jeito.

— Quanto foi preciso? Muito ou o de sempre?

— Não deu trabalho e nem despesa. Pode ter certeza: ela ficará calada.

— E como foi que a convenceram?!

— Ela também tinha uma podridão inconfessável. Eu também faço investigações.

— Quem está na nossa cola então?

— Ninguém que eu saiba. Os investigadores e o pessoal da lei estão comprados. A denúncia vai ser arquivada com certeza.

— Você deixou pistas?

— De modo algum. O valor foi depositado em cofres particulares. Estamos pagando aos poucos, sem causar enriquecimento incompatível.

— Mas, como se faz sem criar desconfiança?

— Lembra do falso jardineiro e do falso eletricista? Estamos usando o mesmo expediente. Ninguém desconfia destes caras. Toda casa tem jardim, entende! A que não tem jardim, mando o eletricista. Tem funcionado muito bem.

— E quanto ao advogado. Ele me parece novato. Não acha?!

— Contratei um novato de propósito. Ele acabou de sair da faculdade. Ele não sabe de nada. Para ele, estamos acima de qualquer suspeita.

— Aquele outro nos deu um pouco de trabalho. Ele gostava muito da mídia. Ficou claro que ele queria alavancar a carreira pela polêmica que o escândalo gerou.

— Era mais marqueteiro que jurista! Foi por isto que dispensei os serviços dele. Foi muito bem pago e fez tudo conforme combinado. Ele tem muito juízo, entende!

— Confesso que não tenho dormido muito bem, sabe. Este quase escândalo me pareceu irremediável. As notícias dos jornais causam muito impacto. É certo que no outro dia ninguém lembra mais. Há tanto escândalo acontecendo todo dia que não impressiona mais. Mas, foi por muito pouco que a sujeira debaixo do tapete não foi descoberta.

— Nestas horas, não se deve ter consciência pesada, pois ela é delatora. Acenda um cigarro, relaxe. Precisamos ter controle da situação. É melhor você não aparecer em público se não puder dominar as emoções. A razão é uma formiguinha em cima de um elefante emotivo. Se ele quiser, pode levar a razão para onde decidir.

— Você tá lendo alguma coisa?!

— Já li isto. Não sei aonde. Só memorizei porque é útil. Nós somos úteis quando temos utilidades. Li isto também em algum lugar. É bem lógico, mas funciona.

— Tem razão. O que faremos agora?

— Não faça nada. Mantenha-se isolado. Mande a família para a casa da sogra. As esposas são muito emotivas e preocupadas. Você poderá esmorecer ainda mais com a presença deles. Do advogado cuido eu. Mandarei instruções para ele. Ele deverá ficar silente até segunda ordem. Vou mandar aí uma van dedetizadora. Falsa é claro, mas levará a família sem que a mídia perceba.

— O plano é bom. Faremos assim. No entanto, eu ainda tenho outros receios. Os adversários políticos podem formar uma comissão daquelas, sabe.

— Parceiro, relaxa! Não existe adversário politico. Entende o que eu digo?!

— Ante tal contundente evidência o ministério público… lembra do caso daquele nosso conhecido? Estas foram as últimas argumentações da acusação antes da sua derradeira condenação. Pouca gente tem noção deste pesadelo.

— Ora, ora, parceiro! Nós não podemos ser pessimistas nesta hora. O companheiro lá estava rodeado por delatores. Aqui o caso é outro. Pisou fora da linha, queimamos o arquivo. Alcaguete aqui vai pro céu antes de abrir o bico!

— Não, não, violência não. Combinamos em não fazer uso destes meios drásticos. Eu não autorizei e não autorizo qualquer emprego de violência.

— Não se preocupe parceiro. É força de expressão. Há anos que tenho andado na linha. Aguente firme aí enquanto a poeira abaixa.

— Certo, então. Até mais…

— Até mais doutor.

-oOo-

Antes que você pergunte, já vou esclarecendo: isto tudo é mentira para não passar o mês de abril em branco. Aliás, assim num vislumbre espontâneo, cheguei a brilhante conclusão que o único dia em que o Fake News não funciona é no primeiro de abril porque todo mundo sabe que é mentira. Apesar do texto não passar de uma ficção, ele pode muito bem ser verdade.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.