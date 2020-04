Beto Magnani: ‘O melhoral”

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O melhoral

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Acabou o AAS infantil. Só tem genérico. Pode ser?

Antes que eu pudesse responder ao balconista um senhor entrou na minha frente pedindo Nisulid.

— Nimesulida só genérico. Pode ser? – respondeu o balconista — respondeu o balconista.

— Já não basta o dentista não me atender, agora também não tem o remédio na farmácia!

— Tem o genérico senhor.

— Não, obrigado.

O senhor respondeu e esticou a mão ao balconista para um aperto de agradecimento. O balconista recusou.

— Que isso menino! Também não é assim, pode cumprimentar. Aperta aqui. Dá nada não.

O balconista ficou sem jeito e não esticou a mão.

— Você tá vendo muita televisão menino! Se você acreditar em tudo que a televisão fala tá perdido. Pra eles tá morrendo todo mundo!

— Depois que tudo isso passar eu posso até te dar um abraço senhor, mas agora não. É só uma questão de tempo. – respondeu muito educadamente o balconista.

— Se demorar muito tempo essa farmácia nem vai mais existir, vai todo mundo quebrar! — exaltou o senhor.

— O tempo está parado meu senhor! No momento só existe o espaço! Não trabalhamos mais com tempos. — falou de longe uma senhora que acompanhava a conversa.

— Nossa, falou a fã do Caetano! Tá chegando agora de Woodstock? Veio a pé? — provocou o senhor, provavelmente por causa das vestimentas da senhora.

— Não, tô vindo da Cidade Grande que o senhor jamais conhecerá se continuar na sua ignorância.

— Nossa, agora falou a fã do Saramago!

— Ah que bom! Pelo visto não é tão ignorante assim. É só um cego branco canalha mesmo.

— Me poupe minha senhora. Até mais!

O Senhor foi embora. A farmácia inteira acompanhou sua saída.

— Desculpa gente. Não consegui ficar quieta. Sujeito ignóbil! — falou envergonhadamente a senhora.

— A senhora foi ótima. Adorei. — respondeu o balconista.

— Como que o cara tem coragem de ostentar desdém aos cuidados mínimos no meio dessa Pandemia que estamos vivendo? Babaca! Imbecil! – completou a senhora.

— Deve ser eleitor do Pandemônio. – brincou o balconista.

Alguns riram da brincadeira. Os que entenderam. Acho.

— Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana! — exclamou a senhora, agora sem nenhuma vergonha.

— Falou a fã do Einstein! – brincou novamente o balconista, satirizando o senhor que acabara de sair.

— Isso mesmo! – comemorou a senhora.

— Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. — completou o balconista, continuando a frase do Einstein.

— Pois é. Temos que continuar nossa luta. Temos que construir um mundo melhor apesar dessas pessoas que só atrapalham. Construir leva tempo mesmo garoto! — finalizou a senhora, orgulhosa do jovem balconista.

— O problema é que destruir é muito mais rápido. Aí temos que começar tudo de novo. — concluiu o balconista.

— Tem Clonazepam? — perguntou a senhora, interrompendo o assunto.

— Só o Rivotril. Genérico acabou. — respondeu prontamente o balconista.

— Ah não, muito caro. Obrigada. Vou ver se tem na outra. Fica bem garoto! Muita luz para você! Sempre! Namastê!

— Namastê! O senhor vai querer o genérico do AAS? Tem também o Melhoral. Não é genérico, é similar. Mas também é mais barato. É para afinar o sangue?

Finalmente o balconista lembrou de mim. Aceitei o Melhoral sem responder a sua pergunta. Paguei e fui embora. Saí um pouco incomodado com o fato daquele senhor e aquela senhora terem furado a fila quando eu já estava sendo atendido. Afinal a prioridade não chega ao ponto de interromper o atendimento dos outros. Mas relaxei. Lembrei da música do Caetano. Na verdade só da parte que o tempo é a cara do filho. O resto não veio. Tomei o Melhoral. Sem água. (Magú)