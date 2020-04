DICAS – Edição de 26/04/2020

Judiciário

O Tribunal de Justiça de São Paulo encomendou estudos visando o fechamento de pequenas comarcas. A justificativa é que a medida poderia economizar, especialmente diante da crise do coronavírus. Se o projeto prosperar, comarcas da região — como Ipaussu ou Chavantes — poderão ser extintas.

O deputado Capitão Augusto Rosa (PL), antes de Ourinhos e hoje residente em Bauru, disse que a saída de Sergio Moro do governo Bolsonaro inaugura o ínício do fim do presidente.

Ao anunciar a ossada encontrada no casarão do antigo chefe da Estação na rádio Difusora, o radialista Roger Garcia disse que teria sido o secretário Frednes Botelho quem encontrou os ossos no local. O fato não é verdade, e ele bem sabe disso, pois esteve no local e o próprio DEBATE o informou que havia sido o jornal quem descobriu o caso. É que mencionar o jornal na Difusora é proibido.

Na região, apenas Chavantes e Bernardino de Campos ainda não entregaram ao Tribunal de Contas de São Paulo o relatório final das contas do exercício de 2019.

O que o prefeito chama de “Boletim Informativo”, o vídeo que transmite diariamente nas redes sociais para informar sobre a situação do coronavírus na cidade, está mais para jornalismo oficial.

De tempos para cá, o “Boletim” passou a entrevistar pessoas e comentar fatos cotidianos. Só falta patrocinadores ou informar quanto custa o informativo…

Vereadores votam amanhã duas moções de aplauso e reconhecimento aos funcionários e dirigentes da Santa Casa e da UPA. Um dos que assinam é o vereador Lourival Heitor (SD), justamente aquele que está sendo investigado pelo Ministério Público por vínculos comerciais com as duas entidades. Só falta aplaudir a si mesmo…

Se por um lado Otacílio Parras (PSB) comete trapalhadas na política, se envolve em irregularidades a ponto de se tornar réu por improbidade administrativa, é preciso dizer que, no caso da pandemia de coronavírus, o prefeito está se saindo muito bem. Médico, ele se mantém firme na proteção da população e tem explicado de forma didática os riscos do coronavírus.

A ACE de Ourinhos ingressou na Justiça pedindo a reabertura do comércio. A missão é difícil, já que outros municípios — como Bauru e Marília — tiveram sentenças contrárias.

Tudo indica que o casarão do antigo chefe da Estação será demolido. O secretário de Cultura Frednes Botelho sinaliza que a estrutura do imóvel está de fato muito comprometida e que uma eventual restauração serviria apenas para manter o simbolismo do local. “Não poderia abrigar muita gente dentro. O piso não aguentaria”, diz.

As mulheres daqueles dois vereadores aguardavam os seus maridos que estavam participando de uma reunião na Câmara Municipal.

Conversavam animadamente numa das salas, quando uma disse:

— Sabe, eu procuro sempre dar todo apoio ao meu marido, pois ele, apesar de estar sempre envolvido com a política, nunca perde o romantismo. Está sempre me presenteando com flores e me surpreendendo com lindos poemas…

A outra, com uma leve “torcida de nariz”, respondeu:

— Olhe, querida, não confie muito nessas demonstrações de afeto. O meu marido, por exemplo, chegou um dia e declarou que eu era a oitava maravilha do mundo. Sabe o que respondi? Mandei que ele se livrasse imediatamente das outras sete. Já confirmei que, ao menos de cinco, ele já se livrou!…

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)