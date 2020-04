Ossada encontrada no casarão do chefe da estação será investigada

Caso revelado pelo jornal mobilizou

a cidade no fim da tarde de quinta-feira;

prefeito Otacílio diz que não é humana

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Na tarde de quinta-feira, 23, enquanto a maioria da população de Santa Cruz do Rio Pardo estava em sua casa, o telefone da redação do DEBATE tocou. Do outro lado da linha estava o secretário de Cultura Frednes Botelho. Ele queria informações sobre a ossada encontrada no antigo casarão do chefe da Estação, fato publicado pelo jornal no domingo, 19. “Estive lá hoje de manhã e não a encontrei”, disse Frednes.

A reportagem se dirigiu até o local minutos depois. O secretário já estava à espera dos repórteres, que o cumprimentaram de longe. “Agora não pode dar as mãos, né?”, brincou Frednes. Em seguida, o DEBATE mostrou a ele o local onde estavam os ossos: o porão da casa.

Frednes custou a enxergar. “Eu pensei que fossem maiores. Acho que por isso não encontrei”, sugeriu. Enquanto o secretário observava atônito a ossada, uma voz de fundo assustou. “O que tem aí?”, perguntou uma mulher que, conforme antecipado pelo DEBATE, estava morando no casarão.

“É realmente estranho. Melhor registrar boletim de ocorrência”. Frednes ligou para a Polícia Militar. Minutos depois chegou uma viatura, da qual desceram cerca de três policiais.

“Vamos chamar o perito”, sugeriu um deles. “Espera um pouco. Vamos analisar melhor”, respondeu outro. Enquanto registravam o boletim de ocorrência, outras duas viaturas chegaram ao local. Até o final da noite, eram quatro. De uma delas desceu até mesmo o comandante da PM de Santa Cruz, capitão Cassiano Correa.

Ante o grande número de viaturas, a curiosidade de populares se tornou inevitável. Do casarão era possível enxergar várias pessoas observando a situação. A expressão de dúvidas marcava o olhar de todas elas.

A perícia técnica veio de Ourinhos. Acompanhada de um carro fúnebre, chegou no casarão já ao anoitecer. Pouco tempo antes, o delegado Valdir Alves de Oliveira também já inspecionava o local, onde também estavam os secretários Cláudio Antoniolli, Fernando Rampazo e o assessor Roger Garcia.

Escureceu. Portando lanterna, já que não há iluminação no local, agentes da Polícia Científica estenderam um saco plástico sobre a terra e passaram a retirar os ossos. Um funcionário da funerária concordou em entrar no porão para verificar se havia outros espalhados. E havia.

Enquanto cada osso era removido do porão, outra pessoa fazia o trabalho de montar o que poderia ser uma estrutura. “Parece de cachorro”, especulavam uns. “Mas olhe este aqui. Sei não, hein”, contestava outro. “Não dá para afirmar nada. Só depois do resultado da perícia, mesmo”, concluía um terceiro.

Na sexta-feira, 24, o prefeito Otacílio Parras (PSB) — que é médico — disse que os ossos eram, na verdade, de algum animal, e não de humano. A perícia deve demorar meses para ser concluída.

A ossada foi descoberta quando o DEBATE fotografava o velho casarão no sábado, 18, para ilustrar uma reportagem sobre o abandono do prédio histórico.