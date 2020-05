Cultura em ruína

Única livraria da região, ativa há

mais de 10 anos, vê futuro incerto

e não descarta fechar as portas

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Enquanto a crise no mercado editorial coloca as grandes livrarias em recuperação judicial, as pequenas também agonizam financeiramente. A Emporium, que ainda resiste ao tempo em Santa Cruz do Rio Pardo — e que recentemente se tornou a única da região —, pode fechar as portas. O alerta é do próprio proprietário, Flávio Frederico.

A queda nas vendas, segundo ele, já vinha sendo sentida nos últimos quatro anos. “Receita e despesa empatavam”, declara. Flávio garante que só mantém a livraria porque gosta do que faz. “Trabalha-se muito no limite. Tem mês que sobra, tem mês que falta”, conta. Algumas vezes, põe até dinheiro do bolso no negócio.

Ele sente, agora, o impacto econômico do decreto estadual que determina o fechamento de determinados setores do comércio. Livrarias não estão incluídas nos serviços essenciais e, por isso, precisam permanecer de portas trancadas.

Flávio até tenta aderir ao sistema de entregas de livros, mas a adesão popular é baixa. “Por uma diferença de às vezes 5 ou 10 reais, as pessoas preferem comprar na internet. É ruim. Não dá para concorrer”, diz. Segundo ele, livros digitais também provocaram queda nas vendas dos títulos físicos.

Para Flávio, cuja renda vem da venda de livros, a competitividade tem sido frustrante. Algumas empresas gigantes, como a Amazon, muitas vezes ofertam as publicações com valor abaixo do preço de capa. “Não sei como conseguem fazer isso, porque dá prejuízo”, lamenta o comerciante.

Alguns países — entre eles os Estados Unidos — estabelecem limites legais para o desconto sobre o valor do livro. “Isso poderia ser pensado no Brasil, também. Ajudaria as livrarias independentes”, cita Flávio.

Há onze anos no mercado editorial, ele chegou a ter duas lojas em Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje só resta a segunda, uma pequena porta no prédio do supermercado Avenida. Alguns de seus clientes são fixos — como pais de jovens ou escolas. Com as aulas suspensas, porém, não há colégios que funcionem.

Sebos

Fechou no ano passado o último sebo literário de Ourinhos. O encerramento nas atividades também se deve à queda nas vendas. Em Santa Cruz do Rio Pardo, o único sebo literário que existe também já anunciou que vai fechar as portas.

O proprietário Dijalma de Souza Marques, em entrevista ao DEBATE, afirma que “a crise também é cultural”. Ele pretende ir para São Paulo, onde o mercado de sebos ainda tem espaço.

Papel de jornal não

transmite covid-19

Uma reportagem publicada pelo jornal Clarín, da Argentina, afirma que o papel de jornal não transmite coronavírus. O diário ouviu especialistas em infectologia.

“Pode-se ler um jornal sem problemas. Se uma pessoa contaminada tocar no papel, o vírus não sobrevive por muito tempo na superfície. Sobretudo no papel de jornal. Categoricamente, não há riscos”, disse um especialista ao Clarín.

Eles ressaltam que, apesar de não haver riscos, a sociedade deve continuar seguindo as orientações de higiene, como lavar as mãos.

Em tempos de coronavírus, empresas e governos têm tomado iniciativas para fortalecer o jornalismo independente.

Na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro Boris Johnson disse publicamente aos britânicos para que continuem comprando jornais. Além disso, aprovou uma campanha publicitária de três meses nos principais jornais do país.

O governo britânico afirma que jornais são essenciais para a sociedade e que agora se tornaram ainda mais necessários.

Recentemente, a gigante Google também anunciou um fundo para ajudar jornais de médio porte a se manterem nesta época de crise.

As medidas de apoio ao jornalismo acontecem porque a principal fonte de renda de jornais independentes — os anúncios — estão em queda, já que comerciantes e empresários estão com as portas fechadas.