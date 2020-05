Isolamento pode afetar sistema endócrino, alerta especialista

Quarentena é necessária para

conter avanço do coronavírus, mas

não se pode esquecer de cuidar da saúde

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Isolamento social é necessário para conter o avanço desenfreado do novo coronavírus. No entanto, pode causar problemas de saúde — entre eles, os do sistema endócrino. Por isso, é preciso repensar hábitos e manter uma rotina saudável.

É o que diz a médica Amanda Salemme, 30, especialista em endocrinologia. Ela conversou com a reportagem de maneira virtual para evitar quaisquer riscos, até porque é do grupo de risco. Grávida, ela e o marido estão esperando por Maria Stella, que nascerá em junho. A seguir, confira os principais trechos da entrevista:

*

De que maneira o isolamento social pode afetar o sistema endócrino? Quais os riscos disso tudo?

O isolamento é essencial. Precisamos ter essa consciência, mas sabemos que há consequências. Os efeitos biológicos da solidão aumentam o risco de uma série de problemas de saúde, incluindo infecções, doenças cardíacas, obesidade, diabetes e depressão. Ou seja, não afeta apenas o sistema endocrinológico. Estudos mostram que as pessoas que pontuam alto em escala de solidão têm aumento de cortisol e adrenalina, ativando o sistema nervoso simpático, como se estivessem preparando o corpo para alguma ameaça iminente. Isso causa um aumento de pressão arterial e de doenças cardíacas. As pessoas solitárias são desmotivadas e não seguem uma rotina de sono, que também perde a qualidade. Sentem fadiga e estão mais propensas a se alimentar de forma inadequada. Costumam consumir mais álcool e se exercitam menos, piorando o ciclo da desmotivação e aumentando os riscos de desenvolver diabetes e obesidade.

O que determina um fator de estresse? E por que o isolamento seria um deles?

Um fator estressor é um evento ou estímulo que desequilibra o funcionamento do organismo. Temos vários estressores, como cigarro, infecções e o estresse emocional que vai depender de cada pessoa. Mas a situação também é um deles. E a situação atual é o isolamento. Depende de como a pessoa o encara. Se o isolamento for levado como solidão, medo e tristeza, ele será um fator estressor.

Você citou a obesidade. Por que controlar a alimentação se torna mais difícil agora?

A regulação da ingestão alimentar é extremamente complexa. Estamos passando por um momento difícil para todo mundo. Saímos da rotina e estamos dentro de casa e mais ansiosos. Conseguimos burlar o sistema nervoso central e comer apenas pelo prazer, mesmo sem sentir fome. Ou utilizar o alimento para aliviar a ansiedade ou tensão. Dentro de casa, temos acesso fácil aos alimentos mais calóricos.

E quem pode ser mais afetado? Adultos em geral?

O efeito prejudicial do isolamento tem afetado principalmente os idosos acima de 65 anos. Na maioria das vezes, eles não estão acostumados com as ferramentas virtuais para se comunicar com os familiares. Já os mais jovens moram com os filhos, cônjugues, estão trabalhando em casa e encaram mais facilmente o isolamento. Os sintomas de tristeza e de depressão aumentam a resposta imune pró-inflamatória e reduzem a resposta imune antiviral. Esses efeitos podem aumentar ainda mais a suscetibilidade dessa população ao coronavírus. Por isso, devemos nos preocupar e amparar os nossos idosos mesmo mantendo o isolamento, aumentar a frequência de ligações e mandar alguns presentinhos.

Crianças também estão sujeitas a estes problemas?

Sim, as crianças também sofrem os efeitos do isolamento social. Não tanto quanto os idosos, que apresentam sintomas depressivos. Geralmente, elas ficam mais agitadas e irritadas porque querem brincar, correr e gastar energia. Por isso, é muito importante inventar várias atividades para que elas possam brincar, além de conversar e explicar o que está acontecendo. É fundamental manter a rotina e priorizar a alimentação saudável.

Quais as recomendações para evitar estes riscos do isolamento?

Para evitar a solidão e os efeitos prejudiciais do isolamento, devemos manter contato com aqueles que amamos por vídeochamada ou telefone. Manter os horários para dormir e acordar e os horários das refeições. Não comprar alimentos ultraprocessados e altamente calóricos, priorizar a alimentação saudável com frutas, legumes e verduras, ingerir bastante água e, claro, fazer atividade física por no mínimo 30 minutos ao dia.

O metabolismo tende a ficar mais lento com o isolamento?

Não dá para dizer que o metabolismo fica mais lento e, sim, que ficamos mais parados, gastando menos energia e ingerindo mais comida. O balanço energético fica positivo, motivo pelo qual engordamos. A atividade física favorece o balanço energético negativo, sendo fundamental para a perda e manutenção de peso, além de muitos outros benefícios, como melhorar a ansiedade.

As pessoas que já sofrem de problemas endocrinológicos, como diabéticos ou hipertensos, podem ter uma piora no quadro? O que fazer nestes casos, quando já se tem a doença?

Sim, essas pessoas podem descompensar a doença pré-existente por aquilo que já foi falado. A recomendação é para não se comer em excesso e priorizar atividades físicas. Sem falar nas medicações, que devem ser tomadas. Vamos pensar que estamos em casa por saúde e que esse é o melhor momento para nos cuidarmos. Controlar as doenças crônicas é de extrema importância. As pessoas que têm pressão alta, diabetes ou obesidade estão no grupo de risco do coronavírus. Se forem contaminados, o risco de agravamento é maior. Sendo assim, elas devem continuar o seu plano de tratamento, buscando o melhor controle possível.