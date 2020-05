Procon notifica supermercados sobre aumento de preços

Estabelecimentos devem explicar

motivos para os preços mais altos

O aumento nos preços de produtos da cesta básica provocou várias notificações do Procon contra supermercados de Santa Cruz e São Pedro do Turvo. Os estabelecimentos deverão explicar os motivos pelos quais os valores de produtos como arroz, feijão e leite sofreram aumentos substanciais nos preços.

Além disso, o Procon de São Paulo, órgão ligado à secretaria de Justiça e Cidadania, também notificou 16 fabricantes de vários produtos alimentícios para que expliquem os aumentos. Neste caso, a denúncia partiu da Associação Paulista de Supermercados (Apas) e vai obrigar as indústrias a disponibilizarem cópias de notas fiscais referentes às vendas de janeiro até abril. O objetivo é comparar os preços e verificar eventuais abusos.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, são sete os supermercados notificados, além de outro em São Pedro do Turvo e mais três em Espírito Santo do Turvo, municípios também atendidos pelo Procon santa-cruzense. As notificações partiram do Núcleo Regional de Bauru da Fundação Procon, acionado pela unidade de Santa Cruz.

As denúncias no município partiram de consumidores inconformados com o aumento de preços. Algumas análises de preços em todo o Estado de São Paulo constataram aumentos de até 75,5% para o feijão, 73,5% para o arroz e 40% para o leite. Para denúncias e reclamações, o telefone do Procon de Santa Cruz do Rio Pardo é (14) 3332-1019.