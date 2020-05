Pascoalino: “A escola violentada”

A escola violentada

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Para dona

Isaura Cação

Ribeiro, minha

primeira professora

No final do século passado, cientistas americanos concluíram que acreditar faz bem para a saúde. Não importa no que ou em quem; se você quer viver mais (e melhor), o segredo é ter fé. Meu pai acreditava nos homens. Não em um homem qualquer, pois passou a vida atrás do balcão de uma farmácia. Mas acreditava nos homens, de uma forma genérica. Nos doutores da Santa Casa e do fórum, por exemplo. Para meu pai, médicos, juízes e promotores eram homens acima de qualquer suspeita; e os professores, para ele, encarnavam a perfeição. Meu pai se referia à sua professora como uma pessoa da nossa família. Dona Hilda tinha um odor de santidade e, até o seu último Natal, aos 89 anos de idade, recebeu uma ligação telefônica daquele seu aluno devoto.

De uma certa distância, hoje me pergunto se os estragos que o tempo promove na gente são sentidos também pelas instituições. O desmanche moral das autoridades constituídas me diz que sim. Com um agravante: se por um lado a vida se renova respondendo nossas dúvidas existenciais — mesmo quando brota franzina, mesmo quando é uma vida Severina — o que podemos esperar dos agrupamentos formados por homens crescidos, apoderados e alçados ao posto de excelência?

Numa cidade enlouquecida de calor, numa época em que até a classe política merecia crédito, meu pai acreditava na humanidade. No verão, o sol ali só não derretia paralelepípedos e catedrais porque as ruas ainda eram de terra e a coitadinha da capela, de certo, não valia a pena — um salão de esquina onde antes se promoviam uns bailinhos michos. Como Padre Marcelo ainda não era nascido, tiveram que desativar o clube de dança para rezar. Sob aquele sol, os alunos do 1º Grupo Escolar capinavam em torno do prédio onde aprendiam as primeiras letras e os primeiros números de suas vidas. Nas férias, faxinavam o porão, caiavam as paredes e reparavam as carteiras quebradas. Eram doze salas, em dois blocos que se encaixavam como um T, unidos por uma escadaria onde, do alto, dona Neusa Nasrala apontava com o dedo os que iam apanhar na diretoria.

Ao pé da escada, à direita de quem subia, descobriu-se mais tarde uma sala vazia que haveria de abrigar a primeira biblioteca pública de nossa cidade — só faltavam os livros. Então, os professores organizaram uma gincana entre as classes para ver quem trazia mais livros, e os alunos saíram sob aquele sol, batendo de porta em porta, esmolando livros usados. O dono do posto de gasolina (depois eleito prefeito) ofereceu uma excursão à Lagoa Santa para a classe vencedora da gincana.

Diante do noticiário político/policial dos últimos dias (para não dizer últimos tempos, que me soa muito bíblico), tenho me perguntado: em que ponto da história foi que nos perdemos? Em que ponto da evolução o homem deixa de ser homem? Quando foi, por exemplo, que árabes descobriram que se explodindo dentro de ônibus escolares estavam dando um passo à frente? Quando foi que os homens da lei deixaram de merecer a confiança cega de meu pai? Quando e como as nossas autoridades constituídas passaram a merecer a classificação que antes se dava àqueles que nasciam no baixo meretrício? Preso incendiar cadeia, tudo bem; mas, desde quando os alunos concluíram que as escolas precisam ser apedrejadas e seus professores espancados?

A resposta a essas perguntas, evidentemente, não estava na nossa modesta biblioteca ao pé da escada. E, para não dizer que nada valeu a pena, ficaram aqueles três dias que passei com meus colegas de classe e professores na Lagoa Santa, à margem do Rio Aporé, no sul de Goiás.

* Publicada originariamente em 23/11/2008