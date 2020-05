João Ferreira: ‘Previsões para 2020’

Previsões para 2020

João Ferreira *

POLÍTICA Convido o leitor a fazer uma viagem ao passado. Mais precisamente, ao dia 31 de dezembro de 2019. Agora, sugiro que leia as frases abaixo como se fossem previsões para o ano de 2020. Não riam (ou riam):

Sérgio Moro sairá do governo atirando (politicamente falando) e ficará desempregado.

Fernando Haddad e parte do Partido dos Trabalhadores elogiarão Sérgio Moro.

Regina Duarte será Secretária da Cultura do governo Bolsonaro.

Uma “gripezinha” (ênfase nas aspas) matará dezenas de milhares de pessoas.

Ninguém poderá sair às ruas, mas não haverá ditadura.

Pessoas serão presas nas praias.

A Organização Mundial de Saúde reconhecerá uma pandemia no primeiro semestre.

João Agripino Dória Júnior será odiado pelos paulistas.

As pessoas serão monitoradas pelos celulares pelas autoridades governamentais.

Os Estados Unidos matarão o número 2 do Irã no Iraque. O Irã revidará e atacará uma base dos Estados Unidos no Iraque. Porém, nenhuma guerra eclodirá dessa ação/reação.

O ex-astro da NBA (baquete americano), Kobe Brynt, morrerá em um acidente de helicóptero.

O prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Otacílio Parras Assis, chorará na frente das câmeras. Pela segunda vez.

O dólar turismo baterá na casa dos R$ 6,00 (hoje, dia 31/12/19, está na casa dos R$ 4,24).

A Bolsa de Valores baterá recordes e fechará na casa de cerca de 120 mil pontos.

A Bolsa de Valores terá o pior trimestre da história.

A FAPI e o Rock Rio Pardo serão cancelados.

As Olimpíadas de 2020 serão adiadas.

Os políticos de Santa Cruz do Rio Pardo não aumentarão os próprios salários.

Faltará água no Rio de Janeiro.

Um senador nordestino jogará uma retroescavadeira contra policiais grevistas e levará dois tiros.

Ronaldinho Gaúcho será preso no Paraguai por falsificação de passaporte.

O vulcão (Anak) Krakatoa entrará em erupção novamente.

*

Pergunto: Acertou alguma (im)previsão?

Traição

Só o inimigo não trai nunca (Nelson Rodrigues).

Pode acabar

Falta muito para 2020 acabar (ou, volte, 2019, eu nunca falei mal de você!)?

* João Ferreira é advogado em S. Cruz