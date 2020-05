João Zanata Neto: ‘É muita sorte!’

É muita sorte!

João Zanata Neto *

O mundo está passando por uma transformação em um momento de calamidade. Apesar dos contratempos estamos nos adaptando para evitar maiores danos. Vai dar tudo certo, vamos sobreviver.

Enquanto os fatos transcorrem, a histeria toma conta da população. temos que ter muita tolerância quando estamos sendo bombardeados pelas opiniões alheias. Muitas ideias surgem, mas nem todas tem uma utilidade. O mundo está recheado de teorias de conspiração, mentiras de oportunistas, omissões de números, indisciplina e uma falta de sinergia entre muitos. É o retrato do caos que se mostra na mente de cada um. Uma nova Guernica se expressa em traços vigorosos no horizontes sombrio.

As pandemias são coisas naturais. Não é hora de fantasiar em cima das ocorrências da natureza. A natureza já deixou bem claro a sua lógica do comensalismo. Para cada presa há um predador. Toda população que se avoluma está sujeita a um controle natural. No ciclo biológico o ser humano é um predador com dois aspectos: um autodestrutivo e outro em que ele é presa de um predador tão especializado quanto ele mesmo.

O vírus que agora ameaça toda uma raça possivelmente estava tranquilamente parasitando alguma espécie animal. Mas, o progresso tecnológico é um sistema agressivo. É sabido que estamos atrelados a este inafastável modo de sobrevivência, mas é inegável que ele tem usurpado velozmente o habitat de muitos animais. Como consequência é bem possível que tal vírus, por maior proximidade em relação aos seres humanos, viu nesta população humana a oportunidade de se multiplicar.

A numerosidade de uma população é sempre uma oportunidade para o vírus. ele, o vírus, possivelmente habitava um animal ou mais de um animal que se encontravam em vias de extinção devido ao progresso tecnológico. Trocar de hospedeiro foi o meio de garantir a própria sobrevivência. embora o vírus não saiba disso, para ele é melhor parasitar um hospedeiro que pertença a uma população enorme.

De fato, o vírus não pensa e por conseguinte não idealiza estratégias. Ele é um invasor de seres vivos que hora se dá bem ou hora se dá mal. A sua inteligência está na quantidade. O seu objetivo precípuo é se multiplicar rapidamente porque a chance de algum vírus sobreviver é maior. O mesmo ocorre com certas plantas que produzem inúmeras sementes. Uma delas há de germinar em condições favoráveis.

Os animais que estão no topo da cadeia alimentar não possuem predadores visíveis, mas em condições climáticas desfavoráveis tendem a ter uma prole reduzida. O urso polar que não possui predadores, ressalvado o homem, vive em um clima austero que lhe obriga a uma dieta rica em calorias tem uma prole reduzida para possibilitar a sobrevivência da espécie. com poucos exemplos como estes é possível afirmar que os seres vivos se adaptam às dificuldades do habitat de modo a garantir a sobrevivência.

É difícil afirmar o modo como tal adaptação ocorre onde o clima é caótico. Em condições favoráveis as populações são abundantes, mas os piores climas parecem ser um selecionador dos seres mais preparados ou adequados às novas adversidades. Por esta lógica pode se supor que em épocas de climas favoráveis os vírus tiveram uma explosão populacional. E hoje o que nos assola é o saldo desta população de vírus que sobreviveu a todas as intempéries do passado.

Ninguém disse aos vírus: crescei e multiplicai-vos. Eles simplesmente se multiplicam quando há condições favoráveis. Eles tiveram tanta sorte quanto nós. Ainda bem que ele não têm perninhas ou asinhas, não é?!

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.