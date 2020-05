DICAS – Edição de 03/05/2020

Empregos

A Ártico Ambiental, empresa de Bauru que assume quinta-feira, 7, a coleta do lixo e limpeza pública em Santa Cruz do Rio Pardo, anunciou que não haverá desemprego no setor. O plano é garantir os empregos de garis e coletores de lixo que serão dispensados da MRover. A Ártico promete um serviço muito diferente no setor, começando pelos seus caminhões.

Valores

É assustadora a diferença de preços escancarada pela licitação do lixo. Realmente cheira mal uma diferença de quase R$ 3 milhões pelo mesmo serviço. Esta dinheirama daria para comprar mais de 70 carros populares, construir cerca de 10 creches, 30 casas populares ou ainda comprar 1.400 faqueiros de prata.

Susto

Promotor da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Santa Cruz do Rio Pardo, o empresário Edson Marrero se recuperou de um infarto que sofreu há algumas semanas.

Retorno

O secretário “tampão” Diogo Sanches foi exonerado para o retorno de Erik Barreto à secretaria de Agricultura de Santa Cruz do Rio Pardo. Os dois decretos foram assinados pelo prefeito na quarta-feira. Erik “deu um tempo” na pasta para atuar na safra de soja.

Perigo

O prefeito Otacílio Parras (PSB) alertou seu colega Afonso Nascimento Neto, de Espírito Santo do Turvo, sobre o início da safra de laranja. O problema é a chegada de catadores de diversas partes do País. Para Otacílio, um possível surto de covid-19 pode afetar Santa Cruz do Rio Pardo.

Ah, é?

No final do ano passado, o prefeito de Santa Cruz anunciou que, se depender dele, o município não teria Uber, o aplicativo usado para transporte de passageiros. Na quinta-feira passada, porém, ele assinou decreto obrigando o uso de máscaras para trabalhadores no transporte público. O texto inclui o Uber…

Mistério

Parece que, enquanto durar a pandemia de coronavírus, o vereador Luciano Severo (Republicanos) não vai confirmar sua candidatura a prefeito e nem anunciar o provável vice.

Ataques

O deputado Capitão Augusto (PL) já encontrou um bode expiatório após os ataques de uma quadrilha a Ourinhos na madrugada de sexta-feira. Ele criticou o prefeito por gastar milhões num sistema de monitoramento que, segundo o deputado, não funcionou. Na verdade, qualquer sistema que leva tiros está sujeito a estragos. As imagens, porém, estão todas preservadas.

Descaso

Moradores do alto da Estação reclamam da situação no final da rua Francisco de Abreu Sodré, que começa nas imediações do “Museu Municipal Ernesto Bertoldi”. Na confluência com a avenida Ariosto Moura César, o descaso é visível, com buracos, acúmulo de água e asfalto em péssimas condições.

Coisas de Política

Sem rumo

Aquele vereador tinha muita dificuldade de localizar-se nos lugares. Era completamente “desbussolado”, como costumam dizer por aí. Certo dia, ficou encarregado de ir à prefeitura da cidade vizinha, que, por sinal, era bem movimentada. O Presidente da Câmara, ciente da dificuldade do companheiro quanto à localização, deu-lhe esta informação bem simples e exata:

— Chegando à rodoviária, é só você ir para “o outro lado da rua” e estará na prefeitura.

Então o nosso vereador, já na cidade de destino, após muita dificuldade por causa do trânsito, atravessa a rua e pergunta à primeira pessoa que encontra:

— Onde é que fica “o outro lado da rua”?

A pessoa, apontando exatamente para o lugar de onde ele tinha vindo, informa:

— É ali!

— Barbaridade!!! — diz o vereador — E quando eu estava lá, me disseram que era aqui!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)