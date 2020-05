Franco Catalano: ‘Jojo Rabbit’

Jojo Rabbit

Franco Catalano

ARTE Não sou nenhum cinéfilo. Menos ainda crítico de cinema. Mas ao assistir a esta deliciosa, comovente e instrutiva comédia dramática, achei pertinente compartilhar minhas impressões sobre ela com vocês, sobretudo pelos paralelos que enxerguei com o cenário político-ideológico que tem dominado o país nos últimos anos.

A história fictícia — mas com muita verossimilhança — explora a mente imaginativa de Jojo Rabbit, um jovem garoto que vive na Alemanha Nazista. Seu melhor amigo, imaginário, é ninguém menos que Adolf Hitler, hilariamente interpretado pelo também diretor do longa, Taika Waititi. Jojo, cercado por fanáticos por todos os lados, acaba sucumbindo às ideias antissemitas do ditador. Passa então a reproduzir os mesmos discursos retrógrados, ultranacionalistas, violentos e racistas dos déspotas à frente do país.

Seus pais, membros secretos da Resistencia ao regime, temendo a exposição e para proteger seu filho, permitem que ele siga alimentando seu fanatismo. Viam a ignorância do jovem como um “escudo” aos horrores que poderia enfrentar caso fossem descobertos. Durante uma batalha, que não vemos no filme, o pai de Jojo desaparece, sendo taxado então de desertor pelos nazistas.

Rosie (papel que rendeu uma indicação ao Oscar para Scarlett Johansson) segue, sem o marido, sua busca por liberdade. Resgata e esconde no sótão da casa onde vivem uma jovem judia, Elsa, poucos anos mais velha que seu filho. Com a escassez de alimentos e, buscando a todo custo manter Jojo alienado de sua trama, Rosie deixa de se alimentar para poder dar de comer a Elsa.

O filme segue, recheado de sátiras maravilhosas, até que Jojo acaba descobrindo — suas palavras — “a judiazinha” escondida. A partir deste momento, contrariando as tendências e desejos de seu amigo imaginário, começa uma genuína e inocente amizade entre os dois. Essa proximidade, sem o conhecimento de sua mãe, permite que ele conheça o outro lado da história, abrindo sua mente e percebendo as injustiças do sistema que antes idolatrava.

Um filme de temática extremamente densa, mas arquitetado de maneira leve e agradável de assistir. Rende boas risadas, e para os que possuem neurônios, boas reflexões.

* Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto