Governistas retiram moção que homeageava Catalano

Pedido de retirada foi feito pelo vereador

Edvaldo Godoy (SD), sem explicações

A “moção de gratidão”, apresentada pela bancada governista para homenagear o advogado José Eduardo Catalano, foi retirada da pauta da sessão de segunda-feira, 27, pelo vereador Edvaldo Godoy (SD). O documento seria um “desagravo” ao ex-assessor parlamentar que foi demitido no mês passado depois de ocupar cargo comissionado durante 28 anos. No entanto, a moção poderia se transformar numa discussão entre vereadores.

Edvaldo não explicou o motivo da retirada. Apenas informou que o gesto era “em nome de todo o grupo”. A demissão foi criticada pela bancada governista, que defendeu a manutenção dos atuais funcionários comissionados e dos salários.

A exoneração do advogado faz parte de uma determinação do presidente Paulo Pinhata (PTB) para reduzir vencimentos e acabar com os “supersalários” no Legislativo. Em seis meses, Catalano retirou mais de R$ 134 mil em salários e sua saída já estava sendo preparada há meses.

A Câmara já havia aprovado projetos para reduzir salários, mas emendas determinaram que seus efeitos só seriam produzidos na vacância dos cargos. A solução foi a demissão de Catalano da assessoria parlamentar e de Rosely Rissato da diretoria geral.

Rosely recebeu mais de R$ 90 mil nos últimos seis meses e está na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo há 32 anos sem concurso público. Embora tenha sido exonerada do cargo de diretora geral, em seguida ela foi nomeada assessora legislativa, com salário de pouco mais de R$ 4 mil e sem os benefícios da função anterior, que triplicava este valor.

Aos poucos, a Câmara de Santa Cruz está reestruturando o seu quadro de comissionados. Além da exoneração dos detentores dos maiores salários entre comissionados, há duas semanas o chefe de gabinete, Edson Luiz de Souza, pediu demissão. Embora com salários baixos, a saída provocou a extinção do cargo que estava ocupado.