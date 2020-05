Sem apoio, ‘Casa do Artesão’ vai fechar

Loja da associação existe há quase

20 anos e, fechada na quarentena,

não consegue pagar nem o aluguel

Sérgio Fleury Moraes

Aos poucos, a pequena loja da rua Benjamim Constant, a poucos metros do calçadão da Conselheiro Dantas, está sendo desmontada. Peças variadas de artesanato foram retiradas e levadas para a casa dos próprios associados. Nos próximos dias, os últimos móveis — prateleiras e algumas mesas — serão transferidos para algum lugar. É o fim da “Casa do Artesão”, que funcionava no mesmo local havia 15 anos e que vai fechar por falta de apoio.

Na verdade, o problema é financeiro. Com a loja fechada por conta da quarentena de prevenção contra o coronavírus, as vendas cessaram e a Associação dos Artesãos tentou negociar uma redução no valor do aluguel do imóvel, ao menos temporariamente.

A proprietária se manteve irredutível e a saída foi entregar o prédio. “Pelo jeito, vamos ter de pagar até os dias a mais para retirar as nossas coisas”, diz Nilza Maria Andrade dos Santos, 62, que está na associação há muitos anos. Nilza decora bancos, confecciona carteiras de tecidos, faz decupagem e também cria artesanato com a costura.

A Associação dos Artesãos existe há 23 anos e a loja começou a funcionar em 2000, inicialmente no porão do prédio onde atualmente fica a “Casa do Empreendedor”. O local foi cedido pelo então prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho.

Anos mais tarde, a prefeitura aprovou uma pequena verba mensal de custeio para a associação — no valor de R$ 200,00 —, que na época era suficiente para alugar um ponto mais próximo do centro comercial. Foi aí que a loja foi transferida para a rua Benjamim Constant.

O espaço passou a ser uma vitrine para os artesãos. Trabalhos de costura, madeira e até pinturas de óleo sobre tela passaram a ser oferecidos a um público maior. A loja gerou renda para famílias, especialmente para artesãos que ficavam desempregados.

Embora com orçamento sempre apertado, a loja sobreviveu quase duas décadas até que veio a pandemia do coronavírus. Com a maioria dos artesãos acima dos 60 anos, portanto no grupo de alto risco do coronavírus, a loja foi uma das primeiras a fechar as portas.

A partir daí, tentou negociar, sem sucesso, um valor menor para o aluguel. Sem acordo, está fechando as portas definitivamente, mas ainda existe a esperança de uma promessa do prefeito Otacílio Parras de ceder um espaço público para a tradicional associação.

Sem apoio

Logo que foi criada, em 1997, a Associação dos Artesãos reuniu artistas de Santa Cruz do Rio Pardo — a maioria mulheres — e fomentou a atividade no município. Começaram, então, várias exposições e a associação integrou o “Movimento Mão Caipira” e chegou a ser convidada para expor os trabalhos de seus artesãos em Minas Gerais.

No entanto, o apoio do município, que nunca foi muita coisa, acabou no atual governo. No início, outros prefeitos ajudaram, cedendo o espaço no prédio da antiga “Escola de Comércio XX de Janeiro” e, anos depois, autorizando o repasse mensal de R$ 200,00 à entidade.

O subsídio, porém, permaneceu o mesmo durante muitos anos até que foi retirado pelo prefeito Otacílio Parras (PSB), depois de ele autorizar um pequeno reajuste — para R$ 250,00 — em seu primeiro mandato. O repasse foi suspenso no início do ano passado, sob a alegação de falta de registro das atas.

“A gente não sabe nem como pagar o aluguel, quanto mais regularizar atas. Afinal, tudo custa dinheiro que não temos”, lembrou Regina Pitol, que está na associação praticamente desde a fundação. Ela contou que, durante os anos em que o repasse ainda era suficiente, havia mais de 50 associados. Hoje, há 18 pessoas que ficarão sem renda com o fim da “Casa do Artesão”.

A associação precisou contratar um advogado para tentar regularizar as atas. “Estas coisas levam tempo. Não tivemos advogados dispostos a nos ajudar, especialmente do Poder Público”, disse Pitol.

Ela lamenta a demora da administração em decidir sobre a cessão de um espaço no prédio da antiga Câmara Municipal, onde funcionou a secretaria da Saúde até o ano passado. A promessa havia sido feita pelo prefeito, mas até hoje o imóvel histórico está desocupado. Corre, inclusive, o risco de se deteriorar, a exemplo do que aconteceu com vários outros prédios públicos.

Emprego e renda

A associação é muito importante não apenas para gerar renda a artistas de Santa Cruz, mas também quando há desemprego. Regina Pitol, entretanto, conta que todos eles fazem artesanato por amor. “Quando ganham algum dinheiro, vão logo comprar material”, conta.

Segundo ela, o artesanato nunca foi a renda única dos associados. “Mas é um importante acessório, especialmente quando as pessoas ficam desempregadas. Neste caso, elas buscam seus próprios pendores e geralmente entram na associação. Na verdade, quando conseguem um novo emprego, deixam a entidade”, disse.

Isto acontece, segundo Regina, porque casa associado precisa pagar uma taxa para a manutenção da associação.