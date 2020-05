Bombeiros e entidades promovem campanha de doação de alimentos

Entrega de mantimentos foi

feita no sistema ‘drive thru’

na quarta-feira, dia 29

O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo, com auxílio do Rotary Club e do portal “Repórter na Rua”, promoveu na quarta-feira, 29, uma campanha de doação de alimentos no sistema “drive thru”. No final do dia, o “1º Drive Thru Solidário” já havia arrecadado algumas toneladas de produtos, entre arroz, feijão, açúcar e outros.

Segundo o cabo da corporação, Marcos Alexandre Simili, os bombeiros promoveram uma campanha semelhante em Marília, sede da unidade, e a ação sensibilizou o comando de Santa Cruz. “Este sistema de drive thru evita o contato entre as pessoas no ato da doação”, explicou.

O objetivo é distribuir os mantimentos a famílias carentes que estão passando necessidades neste momento de quarentena, quando muitos estão desempregados ou sem receber salários.

Com a ajuda de voluntários, o material foi separado em cestas básicas e entregue a igrejas que mantêm cadastros de famílias necessitadas. Segundo Simili, houve até consultas a paróquias católicas sobre o estoque de mantimentos para doações. “Procuramos quem realmente necessita”, disse.

A ação de quarta-feira, realizada na avenida Clementino Gonçalves, em frente à sede do Corpo dos Bombeiros, teve a participação direta do Rotary Clube e do Rotaract. “A reputação dos bombeiros é muito forte e resolvemos unir as forças para ajudar”, disse o rotariano Pedro Catalano.

Um grupo do Rotary e do Rotaract também ajudaram no “drive thru”. Atuante em diretorias de entidades assistenciais do município, Pedro Catalano ressalta a tradição solidária da população de Santa Cruz do Rio Pardo. “A verdade é que todas as instituições são atendidas em seus pedidos. E isto sempre aconteceu”, elogiou.