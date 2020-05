Motorista santa-cruzense ficou dez horas em cativeiro durante assalto

Carreta foi levada, mas

Caminhoneiro há quase 30 anos, Claudemir Donizeti Fernandes, 58, já enfrentou muitos problemas na profissão, inclusive assaltos. Mas nada se compara aos que o santa-cruzense viveu na sexta-feira, 24, quando foi rendido por assaltantes e permaneceu praticamente o dia todo num cativeiro. O bando levou a carreta Scânia 2014 às 10h da manhã, mas Claudemir só foi libertado às 20h30.

A abordagem aconteceu na rodovia Castello Branco, nas proximidades de Sorocaba. A ação é conhecida: bandidos armados emparelham o carro com o caminhão numa subida, apontam armas e pedem para estacionar. “Disseram para não reagir. Eram dois carros. Fiz um movimento brusco com o caminhão e foi aí que eles ameaçaram me matar”, contou Claudemir, ainda traumatizado com a situação.

O motorista foi colocado num Gol, escoltado por um Santana. O caminhão desapareceu, conduzido por um dos integrantes do bando. Mais tarde, a polícia encontrou a carreta com a carga de grãos. O “cavalo”, entretanto, não foi encontrado até ontem. Segundo informações, a empresa proprietária tinha seguro.

Claudemir foi obrigado a colocar um pano no rosto para não presenciar o trajeto. “Eu pensava na minha família e se dava para reagir”, disse. O motorista foi levado a uma casa, num lugar desconhecido, que foi seu cativeiro durante mais de dez horas.

O bando só ofereceu água ao santa-cruzense. “Eles diziam que eu sairia assim que o caminhão fosse liberado”, contou. No caso, “liberado” provavelmente é chegar intacto a algum local. Isto aconteceu à noite, quando novamente Claudemir foi vendado.

O motorista foi libertado numa rodovia desconhecida. Andou aproximadamente sete quilômetros até encontrar algumas luzes. Não tinha dinheiro, celular, nada. “Era só a roupa do corpo mesmo”, contou. Os ladrões também levaram R$ 1,5 mil de Claudemir e dois celulares.

A princípio, pessoas desconfiaram de sua história. Até que um motoqueiro concordou em ajudá-lo. A polícia finalmente o socorreu. A empresa proprietária do caminhão — a transportadora Pelegatti, de Santa Cruz — enviou um carro para buscá-lo. Foi aí que Claudemir comeu um salgado e bebeu um refrigerante, mais de 15 horas depois do sequestro.

Chegou já na madrugada de sábado a Santa Cruz, onde a família o aguardava. Filho de camionheiro, Claudemir se recupera do susto enquanto procura tirar a segunda via de todos os documentos, num período em que as repartições estão fechadas. Depois, vai novamente subir na boleia de uma carreta. “É o jeito. Preciso trabalhar”, afirma.