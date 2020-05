‘Colégio dos Padres’ ainda existe

Assim era conhecida a “Escola Apostólica

Dominicana”, fundada nos anos 1930

e que voltou às atividades em 2015

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A arquitetura imponente e a surpreendente grandiosidade do prédio mostram a importância dos dominicanos para Santa Cruz do Rio Pardo. Os frades da ordem chegaram ao município na década de 1930 e logo decidiram que a cidade teria uma escola para formação de religiosos. Anos depois, com a ajuda da comunidade, surgia a “Escola Apostólica Dominicana”, que fez — e ainda faz — história no País. Até um bispo santa-cruzense — d. Celso Pereira de Almeida — estudou no antigo “Colégio dos Padres”, como era conhecido.

De acordo com documentos do historiador Celso Prado, a “Escola Confessional — Seminário Católico Santa Cruz” começou a funcionar a partir de 1938, inicialmente num prédio da atual rua Pedro Camarinha, nas proximidades da Editora Viena. O espaço era alugado.

Em 1941, os dominicanos ousaram planejar uma sede própria, com um prédio suntuoso para atender seminaristas de todo o País. Segundo o frei Lourenço Papin, hoje em Goiânia, os frades ainda estavam escolhendo o local quando o então prefeito, Leônidas Camarinha, disse que doaria um terreno nas imediações das escolas “Sinharinha Camarinha” e “Leônidas do Amaral Vieira”.

Há alguns anos, Papin disse ao DEBATE que os dominicanos, a princípio, não gostaram da ideia, já que o bairro não era habitado e havia matagais por todos os cantos. Foi então que Leônidas contou seu plano: queria “forçar” o crescimento urbano de Santa Cruz do Rio Pardo para o Leste. E deu certo.

O projeto arquitetônico ficou a cargo do italiano Ângelo Danti e a obra foi supervisionada pelos freis “construtores” Henrique Sborgió e Guala Funari.

A construção durou muitos anos. De fato, o “Livro do Tombo” da paróquia de Nossa Senhora de Fátima — onde fica a Escola Apostólica —, registra o lançamento da pedra fundamental em 1940 e a primeira missa muitos anos depois.

Na verdade, o prédio só ficou totalmente pronto na década de 1950, embora sem alguns aspectos do projeto original, como uma enorme torre lateral. O Santuário Nossa Senhora de Fátima, em terreno ao lado da escola, foi concluído depois.

Como o dom vocacional foi reduzido ao longo dos anos, a escola passou a funcionar com seus alunos cursando os antigos ginásio e colegial em escolas públicas. Funcionava, então, num sistema de reforço e ensino voltado à religião — como latim e teologia.

Mais tarde, encerrou por completo as atividades. Porém, retornou em 2015 e, hoje, existem seis seminaristas na instituição.

A Escola Apostólica Dominicana também foi proprietária de uma gráfica, uma das maiores da região, onde eram impressos os folhetos das missas, livros e revistas. Chamava-se “Escola Tipográfica Dominicana” e servia também como aprendizado para os alunos. A empresa, que também fazia impressos comerciais, era dirigida pelos próprios frades dominicanos.

Lembranças

O frei Edivaldo Antônio dos Santos, 69, um dos responsáveis pela paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ainda se lembra com saudades de quando foi aluno da “Escola Apostólica Dominicana”. Natural de Minas Gerais, ele veio do Paraná para estudar na instituição. Com a vocação despertada aos 10 anos, quando era coroinha em Bandeirantes-PR, se formou e foi ordenado em 1981.

“Quando cheguei, em 1964, havia cerca de 90 alunos”, conta. Os horários eram rígidos, mas havia atividades esportivas — no colégio há um dos melhores campos de futebol da cidade — e muito estudo. “O horário para dormir era 9h da noite. Nem mais e nem menos”, conta.

No final daquela década, houve uma forte redução dos alunos e o estudo passou a ser compartilhado com o antigo “instituto de educação” — hoje “Leônidas do Amaral Vieira”. Os seminaristas estudavam na escola estadual pela manhã e tinham aulas de latim e teologia na escola apostólica durante a tarde.

Frei Edivaldo “perambulou” por várias cidades até retornar a Santa Cruz do Rio Pardo e rever a “Escola Apostólica Dominicana” de tantas lembranças.

* Colaborou Toko Degaspari