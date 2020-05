Pascoalino: ‘Façam suas apostas’

Façam suas apostas

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

É uma das minhas fotos preferidas. É uma foto noturna, em preto e branco, que parece tirada do cartaz de um filme de terror. (Só agora me dei conta de que escrevo para aqueles que sabem o que significa uma foto, em branco e preto, anunciando um filme na porta do cine). Certamente essa não era a intenção daquele fotógrafo anônimo. A iluminação precária, os galhos secos do inverno norte-americano projetados no chão molhado é que emprestam um tom soturno à cena. Lembra a igreja de São Pedro do Turvo, acrescida de um relógio no alto da torre única e guarnecida por dois postes e alguns cordões luminosos. (Se eu estivesse preso poderia contar, só para passar o tempo, as lâmpadas penduradas nos cordões que pendiam da torre). No mostrador do relógio não era hora nenhuma: a exposição prolongada da câmera fotográfica torrou os ponteiros que dividem o dia. Logo abaixo do relógio, à altura da nave principal, o primeiro luminoso em letras maiúsculas: “WELCOME 1901”. Na segunda linha: “20th CENTURY”.

Sinceramente, me comove essa saudação de um americano ao que seria o Século XX estampada na fachada da sua igrejinha. Nem o mais explosivo palestino haveria de duvidar das boas intenções daqueles seus primos do ocidente que passaram o dia em escadas, esticando fios, trocando lâmpadas queimadas, tomando choque, só para, de noitinha, passar com a família (a pé) pela praça e ler “Bem vindo século XX”.

Quem haveria de pensar que aquilo, na escuridão de uma noite fria, daria uma foto? E mais: que essa impensável foto resistiria por mais de 100 anos? Parece simples, mas, quantas dessas imagens captadas aí pelo seu celular terão alguma importância, não para a humanidade, mas para os seus netos daqui a 100 anos?

Além da singeleza daquela iniciativa, me comove a inocência dos que a promoveram e, por extensão, a inocência de todos aqueles nossos primos-avós que povoavam o planeta em 1901. Foi por essa época que Henry Ford pediu um empréstimo a um banqueiro de Wall Street para viabilizar a produção de carros populares. Ouviu, e anotou para a posteridade, a breve resposta do banqueiro: “Esse seu automóvel é só uma novidade. O cavalo é que está aqui para ficar”. Foi também em 1901 que, depois de uma experiência fracassada com seu protótipo de avião, um dos irmãos Wright (que os americanos insistem serem os verdadeiros “pais da aviação”) anunciou: “O homem não voará nos próximos 1.000 anos”. Como Santos Dumont levou apenas 10 anos mais para decolar em Paris, talvez a previsão milenar de Wilbur Wright valia para o homem voar com seus próprios meios (membros), como fazem os pássaros.

Mas, de todos os desatinos daqueles dias o que melhor resume o que ia pela cabeça dos nossos primos-avós era a certeza de que nada mais havia por inventar. Essa profecia absurda me leva a imaginar em que mundo viverão os nossos bisnetos na virada do próximo século. E pensando naquela foto a que me referi no começo desta história, me encho de ânimo para sair fotografando o cotidiano. Fotografando qualquer bobagem: as ruas entupidas de carros, o trem de ferro atravessado no meio do caminho, a mulherada lavando a calçada com água potável, as aprazíveis lagoas de não tratamento de esgoto de Ourinhos, o asfalto marolo de nossas ruas, as bicicletas na contramão sob o olhar indiferente das autoridades, a chuva de carvãozinho caindo sobre a roupa no varal…

E, parodiando Wilbur Wright, me pergunto: “Daqui a mil anos será que a gente já morreu?”.

* Publicada originariamente em 11/01/2009