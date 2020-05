Sem experiência, Codesan assume coleta e espalha lixo em Santa Cruz

Coleta é deficitária, com funcionários em desvio

de função e sem equipamentos de segurança;

caminhões derrubam sacos de lixo no chão

Por determinação de Otacílio Parras (PSB), a autarquia Codesan assumiu hoje os serviços de coleta de lixo em Santa Cruz do Rio Pardo. O prefeito reluta em entregar o serviço para a empresa vencedora da licitação, a Ártico Ambiental, que ofereceu um valor quase R$ 3 milhões a menos do que Otacílio pagava para a empreiteira MRover.

A Codesan não possui coletores especializados e nem caminhões apropriados. O resultado foi aquilo que o DEBATE antecipou na edição deste domingo, 10. Em alguns locais, o lixo está sendo esparramado pelas ruas e os trabalhadores não estão usando equipamentos adequados, nem mesmo máscaras.

O sistema adotado pela Codesan foi colocar um homem na caçamba de um caminhão, enquanto outros funcionários jogam os sacos para cima. Além de ser proibido que alguém permaneça na caçamba de um veículo em movimento, há casos de sacos que estão rasgando, com detritos caindo ao chão.

Além disso, a reportagem flagrou caminhões lotados trafegando com o lixo caindo pelas ruas. Nenhum dos funcionários que estão fazendo o serviço são coletores, pois a função foi extinta na Codesan desde que a atual administração transferiu a coleta de lixo para empreiteiras particulares.

O prefeito Otacílio alega que a coleta a cargo da Codesan é provisória, até que todo o processo licitatório, do qual a Ártico foi vencedora, seja devidamente revisado. Esta situação é uma novidade no governo, pois não existiu em outros certames.

Num vídeo publicado ontem em sua página no Facebook e que foi postado em grupos do WhatsApp pelo ex-secretário Célio Guimarães – que é o responsável pelas filmagens diárias do prefeito –, Otacílio disse que não aceitou a oferta da empresa Ártico para a coleta emergencial por 45 dias devido ao preço. Segundo ele, o valor foi quase o dobro do que a própria empresa ofereceu no certame do qual sagrou-se vencedora. Ele também atacou o DEBATE.

Consultada, a Ártico explicou que a coleta emergencial por 45 dias possui um valor diferenciado porque não há garantias de continuidade. Ou seja, empresa iria alugar uma sede, contratar funcionários, trazer caminhões e poderia deixar o município ao término do prazo.

A cotação de preços foi feita pelo próprio governo, antes da licitação, porque a Procuradoria Jurídica atrasou o processo e o contrato com a MRover venceria no próximo dia 6. O melhor preço foi o da Ártico. Nos dias 7 e 8, a coleta foi feita pela Ártico, mas o prefeito Otacílio mandou suspender e transferiu o serviço para a Codesan.

Enquanto a coleta de lixo segue caótica em Santa Cruz, o promotor público Marcelo Saliba, responsável pelo setor de Saúde Pública do Ministério Público, disse que está aguardando esclarecimentos do setor jurídico da prefeitura.