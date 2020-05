Prefeito Otacílio cede e empresa Ártico começa amanhã a coleta de lixo

Contrato será assinado na manhã

desta quarta-feira, 13, e nova

empresa vai colocar os caminhões na rua

Acaba amanhã a novela sobre a coleta de lixo em Santa Cruz do Rio Pardo, com a assinatura do contrato entre o município e a Ártico Ambiental. A empresa de Bauru venceu a licitação com um valor de quase R$ 3 milhões a menos do que a administração pagava à empreiteira MRover.

No final de tarde desta terça-feira, 12, a licitação foi homologada, com o governo admitindo que todos os documentos da Ártico estavam em ordem. A nova empresa, aliás, vai assinar os contratos de todos os quatro lotes, incluindo varrição e coleta de massa verde.

O prefeito Otacílio Parras (PSB) relutava em entregar o serviço para a empresa vencedora e determinou a revisão de todo o procedimento licitatório. Assim, ele deu ordens à Codesan para fazer a coleta a partir da última segunda-feira. Como a autarquia não possui caminhões de lixo e nem funcionários especializados, pedreiros e jardineiros se transformaram em coletores de lixo por ordem do prefeito.

O resultado foi um caos na cidade, com lixo espalhado pelas ruas no primeiro dia de coleta sob responsabilidade da Codesan. Hoje, cada caminhão foi seguido por um automóvel com uma pequena carreta para recolher os sacos que eram derrubados. Novamente, porém, funcionários ficaram em cima das caçambas.

A empresa Ártico afirmou que vai seguir o cronograma dos bairros determinado pela prefeitura, mas admitiu que pode trabalhar durante a noite nos primeiros dias até que a coleta de lixo seja normalizada. Na sede da empresa, na avenida Clementino Gonçalves, caminhões, veículos e equipamentos já estão prontos para o trabalho a partir desta quarta-feira.

