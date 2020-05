DICAS – Edição de 10/05/2020

Números

Um levantamento interno da Câmara, que não foi divulgado ao público, apurou que apenas dois funcionários comissionados custaram aos cofres do Legislativo quase R$ 3 milhões num período de 12 anos. Já a relação dos pagamentos a todos os comissionados, no mesmo período, revela que o dinheiro seria suficiente para construir outro prédio da Câmara. E ainda com troco…

Aprovou

Em relatório divulgado no início do mês, o Tribunal de Contas de São Paulo emitiu parecer favorável ao balanço contábil do exercício de 2018 do prefeito Otacílio Parras (PSB). A Câmara deve aprovar amanhã.

Tentativa…

Condenados em ação criminal por crime na Lei de Licitações em Ourinhos, os donos da empresa de transportes “Avoa” entraram com embargos de declaração na Justiça para tentar anular a sentença pela qual foram apenados.

…e erro

A juíza Renata Ferreira dos Santos, no entanto, não acolheu o pedido de Luciano e Luiz Carlos Lúcio de Carvalho.

Paz e amor

O mesmo prefeito que já fez vídeo com o DEBATE nas mãos, criticando duramente o jornal, e o mesmo prefeito que já levou o jornal a emissoras de rádio é, agora, o prefeito que diz não ler o DEBATE. Na semana passada, Otacílio disse que não estava sabendo sobre o “cartel do lixo” revelado pelo jornal. No entanto, acabou se traindo horas depois, quando disse a outro veículo que as “empresas do cartel” não estavam entre as primeiras colocadas.

Mistério

Ao invés de comemorar o fato do município economizar cerca de R$ 3 milhões com a troca da empresa responsável pela coleta do lixo e limpeza pública, o prefeito Otacílio Parras (PSB) endureceu e não permitiu nem que a Ártico continuasse fazendo o serviço gratuitamente por três dias. Ao mesmo tempo, fala em desclassificação e pediu aos procuradores que examinem minuciosamente todo o processo licitatório. É tudo muito estranho. Até parece que alguém ficou muito contrariado com a tumultuada licitação.

E aí?

Se o Ministério Público de Santa Cruz já anunciou que está atento à polêmica provocada pelo prefeito Otacílio sobre o “escândalo do lixo”, é de esperar que a Câmara Municipal faça o mesmo. Afinal, esta mesma Câmara fez vistas grossas a outros escândalos especialmente no caso Sueli Feitosa.

Quem será?

Consta que o provável candidato a vice na chapa de Luciano Severo tem 44 anos e é empresário.

Achou esquisito

Cristiano de Miranda (PSB), vereador da base governista, considerou estranhas “e graves” os acontecimentos da licitação do lixo em Santa Cruz. Na sexta-feira, ele apostava que o prefeito faria uma nova licitação. Miranda, porém, acha que os vereadores podem decidir encaminhar o caso ao Ministério Público.

Coisas da Política

Adulteração

O rapaz foi eleito vereador naquela pequena cidade. Logo após assumir uma cadeira na Câmara Municipal, passou a receber o salário a que tinha direito. Foi um ganho extra e, com o dinheiro que foi guardando, juntou a quantia para realizar o seu grande sonho: a compra de um carro.

Logo, apareceu um carrinho ajeitado, em boas condições e com boa aparência. Ele estava radiante com a aquisição, mas não conseguia disfarçar sua contrariedade com a placa do carro. Logo na primeira viagem, foi parado por um comando e o policial insistia em apreender o veículo. Justificava-se pelo fato de o vereador ter pintado parte da placa e, portanto, adulterado a identificação do mesmo. O parlamentar, em sua defesa, argumentava com o agente:

— Olha aqui, seu guarda, pintei cobrindo só a última letra. Ter um carro com a placa ‘DK’ vai lá… mas um carro com uma placa ‘DKH’ ninguém merece!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)