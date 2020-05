Franco Catalano: “Os operários”

Os operários

Franco Catalano *

ARTE Primeiro de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Em meio a tantas discussões acerca das reformas e Medidas Provisórias editando a CLT, à grande massa de trabalhadores informais, à recente e crescente “pejotização” e agora à iminente crise pós-Coronavírus, decidi reunir neste artigo algumas representações da classe trabalhadora ao longo da história da arte.

Comecemos pela brilhante modernista brasileira, Tarsila do Amaral. Filha e neta de magnatas que construíram sua fortuna às custas de escravizados, desde cedo demonstrou inclinação às artes. A condição de sua família permitiu que buscasse em São Paulo e, posteriormente, em Barcelona, o que havia de melhor para sua educação. Regressando de seus estudos na Europa, casou-se com um marido que se recusava a aceitar sua atuação artística e exigia que se dedicasse à vida doméstica. Decide então, no ano de 1916, separar-se de André, o que não era permitido no Brasil. Polêmica, voltou a casar-se mais três vezes: com o também modernista Oswald de Andrade, com o psiquiatra Osório César (com quem viaja pelos países da União Soviética) e, por fim, com Luiz Martins, 20 anos mais jovem que a pintora.

Uma de suas telas mais emblemáticas, Os Operários, foi criada em 1933. Nela retrata dezenas de rostos, dentre os quais podemos encontrar o arquiteto Gregori Warchavchik, o ex-marido Oswald de Andrade e outras pessoas de seu convívio. Mas a maioria dos 51 rostos da pintura representa a grande massa de trabalhadores das indústrias paulistanas. Negros, japoneses, árabes, brancos, homens e mulheres encaram o observador com olhares exaustos e expressões apáticas, resultado das longas jornadas e condições precárias de trabalho. A crítica do quadro é ainda reforçada pela representação das fábricas ao fundo, onde grandes e poluentes chaminés parecem dominar o céu. São Paulo vivia uma fase de grande intensificação da industrialização e demandava muita mão de obra. Por isso, houve um fluxo muito grande de migrantes e imigrantes para a capital paulista, os quais Tarsila imortalizou em sua obra.

Contemporâneo da pintora, Candido Portinari também nasceu no seio de uma família do interior paulista. Mas, diferentemente de Tarsila, não tinha fortuna ou estudos. Filho de imigrantes italianos, trilhou por mérito próprio seu caminho. Ainda jovem, muda-se para o Rio de Janeiro, então capital do país, ingressando na Escola Nacional de Belas Artes. Lá seu talento é rapidamente reconhecido, rendendo inclusive uma viagem internacional como prêmio. Vive em Paris, onde cerca-se de estudos, cultura e contato com vanguardistas. Regressa ao Brasil após dez anos e sua produção é vasta e intensa.

A temática social gradativamente ganha expressão na obra de Portinari, sendo a célebre tela “O Café” grande representante desta fase. Nela representa trabalhadores rurais, negros, no trabalho pesado das lavouras cafeeiras paulistas. Os pés descalços e braços destes descendentes dos escravizados são exageradamente grandes, com notável influência do expressionismo europeu, pois simbolizam sua relação com a terra e com a natureza, além da óbvia força muscular que o trabalho demandava.

Em meio à pandemia, a data que celebra a importância da classe operária pode passar despercebida, mas não esqueçamos seu valor. A proteção dos direitos dos trabalhadores, a maior e mais vulnerável fatia da população, é uma conquista que deve ser mantida e aprimorada para garantir condições humanas e seguras de trabalho.

* Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto