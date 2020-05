João Ferreira: ‘Isolamento para vocês’

‘Isolamento para vocês’

João Ferreira *

POLÍTICA A Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 (publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de fevereiro de 2020), editada pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro, declarou o estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus no país. Logo, a situação de emergência não era, à época, desconhecida pelas autoridades administrativas do país.

No dia 7 de fevereiro de 2020, a Lei nº 13.979/2020, que trata das medidas atípicas para o enfrentamento da situação de emergência declarada pela Portaria nº 188/2020, foi publicada pelo Diário Oficial da União.

O carnaval ocorreu pouco mais de duas semanas depois, sendo que, aparentemente, não houve uma autoridade administrativa destemida que tenha implementado medidas minimamente satisfatórias para evitar a propagação da doença.

No dia 25 de fevereiro de 2020, o primeiro caso do novo coronavírus foi registrado no país. No dia 1 de maio de 2020, foram confirmadas 6.400 mortes e mais de 90 mil casos de coronavírus.

Desde março, as autoridades administrativas implementaram diversas medidas de enfrentamento e contenção da pandemia, como a quarentena e o isolamento social, bem como o uso de máscaras e, até mesmo, o lockdown (por enquanto, apenas em algumas cidades do Maranhão).

Em Santa Cruz do Rio Pardo, o prefeito Otacílio Parras Assis decretou certas medidas administrativas, mas, diante da pressão de parcela da comunidade, acabou cedendo e revogando o ato administrativo que previa o fechamento do comércio, muito embora tenha mantido outras restrições e recomendações. Otacílio chegou a chorar em uma gravação e pediu orações à população.

Em que pese todo esse esforço teatral, Otacílio não reza, em parte, a mesma cartilha que distribuiu à população.

No dia 29 de abril de 2020, Otacílio, em gravação veiculada na rede social Facebook, criticou a aglomeração de sete pessoas conversando em frente a uma garagem de veículos. Disse que isso não tem cabimento e que é preciso ter um pouco de bom senso. Entretanto, o mesmo Otacílio publicou algumas fotografias, na mesma rede social, que retratavam uma visita a uma obra pública, juntamente com um secretário municipal e um vereador de poucos votos. Uma pessoa não identificada tirou as fotografias. Isto significa que, aparentemente, havia quatro pessoas no local, três delas sem máscaras. Ao que parece, a visita ocorreu no dia 29 de abril de 2020, pela manhã, conforme veiculado na rede social, o que pode ser confirmado, ou não, pelo próprio prefeito. Pode ter havido um equívoco em relação à divulgação.

No mesmo dia 29 de abril, na mesma gravação, Otacílio ainda pede para que os empresários mantenham os empregos dos seus funcionários, que resistam e que cooperem. Contudo, as Portarias nº 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, todas de 2020, publicadas no semanário oficial do dia 18 de abril de 2020, supostamente encerraram mais de cinquenta contratos de professores de trabalho intermitente.

Em relação aos prestadores de serviços de transporte escolar, os contratos não estão gerando mais pagamentos aos contratados (ao que parece).

É claro que a Administração Pública não pode pagar por serviços não prestados e tampouco manter o contrato de professores de trabalho intermitente sem que haja aulas. Ocorre que há medidas alternativas a serem tomadas, como fez o Município de São Paulo, que editou a Lei nº 17.335/2020. O referido diploma normativo, em caráter claramente social, mantém o pagamento mensal dos contratos suspensos total ou parcialmente, garantindo as despesas com pessoal e encargos trabalhistas das empresas.

Por sua vez, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, no dia 30 de abril de 2020, a redução dos subsídios dos deputados estaduais e dos salários dos servidores públicos em comissão para conter despesas e reserva-las para o enfrentamento da pandemia de coronavírus.

Todos esses eventos indicam que, para alguns políticos, há salários (subsídios) e visitas em obras com outros agentes públicos, sem máscaras; para a população, isolamento, quarentena e corte nos pagamentos. Isso não tem cabimento.

* João Ferreira é advogado em S. Cruz