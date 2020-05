Mesmo demitidos, comissionados recebem mais R$ 32,4 mil em maio

Segundo o presidente, valor era o

“restante” de benefícios em aberto

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Demitidos de seus respectivos cargos no início de abril, o advogado José Eduardo Catalano e a ex-diretora geral Rosely Rissato ainda receberam, juntos, R$ 32.422,65 em maio. O pagamento saiu na quinta-feira, 7. Segundo a Câmara, são diferenças de benefícios que ainda estavam acumulados ao longo de anos, apesar de os dois funcionários terem permanecido afastados por dois meses para cumprir férias e licenças-prêmio.

Ambos foram exonerados dos cargos depois que o presidente Paulo Pinhata (PTB) iniciou um projeto para acabar com os megasalários no Legislativo. No caso de Rosely Rissato, ela ainda foi recontratada como assessora legislativa, com salários de R$ 4.113,49. Na direção geral da Câmara, recebia cerca de R$ 12 mil mensais.

Em sua gestão, Pinhata teve a oposição de vereadores governistas, que defendiam a manutenção dos comissionados e até dos altos salários. O presidente, aliás, conseguiu a aprovação de projetos que reduziram salários em cargos comissionados e o fim do pagamento de benefícios que são exclusivos de concursados. Porém, os governistas aprovaram emendas que modificaram os projetos, determinando que as mudanças só ocorreriam na vacância dos cargos.

Pinhata, então, demitiu Catalano e Rosely das funções que tinham os maiores vencimentos. Rosely ainda permaneceu em outro cargo, mas a saída de Catalano provocou um mal-estar na bancada governista.

O advogado ocupava cargo na Câmara sem concurso público há 28 anos, enquanto Rosely tem um período ainda maior, com surpreendentes 32 anos de permanência na Casa sem nunca prestar concurso público.

Mesmo fora do quadro de funcionários da Câmara, José Eduardo Catalano ainda constou na folha de pagamento de abril — paga no início de maio — com R$ 13.913,01.

Rosely ganhou mais R$ 18.509,64 como “licença-prêmio” indenizada em dinheiro. No entanto, recebeu mais R$ 2.372,62 como pagamento parcial do novo cargo de assessora legislativa, já que não trabalhou o mês todo na nova função. No total, a ex-diretora retirou mais R$ 20.883,26 em abril, totalizando R$ 111.643,71 em salários nos últimos seis meses.

Com o último pagamento de abril, José Eduardo Catalano totalizou R$ 148.717,56 em salários desde outubro do ano passado até abril.

O pagamento de benefícios como licença-prêmio, quinquênio ou sexta-parte para comissionados são considerados inconstitucionais pela doutrina e poelos tribunais.

Cargo extinto

A demissão — a pedido — do chefe de gabinete da Câmara, Edson Luiz de Souza, também provocou uma outra economia nos cofres públicos. Edson Luiz de Souza foi contratado no final do ano passado como chefe de gabinete, cujos salários foram reduzidos pela Câmara de R$ 9 mil para R$ 2,5 mil.

Edson Luiz pediu exoneração, segundo consta, para assumir emprego em outro município. Como estabelece uma lei aprovada no ano passado, na vacância o cargo de chefe de gabinete foi extinto.

O advogado Victor Mariano de Souza, que ocupava o cargo de assessor legislativo, passou a ser o assessor parlamentar na vaga de José Eduardo Catalano. No entanto, o salário dele será bem menor — R$ 4.977,34 e sem direito a benefícios trabalhistas que o antecessor recebia.



Contratado em janeiro, Victor já estava sendo preparado para a assessoria parlamentar, segundo admitiu várias vezes o presidente Paulo Pinhata.