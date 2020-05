MP notifica Câmara e ex-presidentes sobre inquérito dos ‘faltosos’

Ministério Público quer explicações

sobre salários pagos integralmente

àqueles que se ausentaram em sessões

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

No mesmo dia em que os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo tentaram uma manobra para anistiar os valores recebidos indevidamente por 22 parlamentares desde 2009, a Câmara recebeu do Ministério Público uma comunicação oficial de abertura de inquérito. Além disso, a promotora Paula Bond Peixoto encaminhou uma notificação aos vereadores Paulo Pinhata (PTB), atual presidente da Câmara, e aos ex-presidentes Marco “Cantor” Valantieri (PL), Jorge Araújo (DEM), José Paula da Silva (PL) e Roberto Mariano Marsola (SD) para que expliquem o motivo de terem autorizado pagamentos de salários dos componentes do Legislativo sem o desconto proporcional das ausências em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes.

As notificações são o primeiro passo do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apurar pagamentos irregulares a 22 vereadores entre 2009 e 2018. O valor total, sem juros ou correção monetária, passa de R$ 337 mil.

No caso dos vereadores que presidiram a Câmara, a situação mais confortável é a do atual. Afinal, Paulo Pinhata aparece no inquérito como “denunciante”, já que foi ele quem determinou à Procuradoria Jurídica do Legislativo que encaminhasse todos os documentos sobre o caso ao Ministério Público.

Entre eles, está o relatório produzido pelo procurador João Luiz de Almeida Júnior, que levantou todas as ausências e os pagamentos irregulares, a cada legislatura, de 2009 a 2018.

Pinhata disse que não sabe o teor do ofício do Ministério Público encaminhado a outros quatro ex-presidentes da Câmara. Porém, revelou que em relação a ele o MP solicitou informações sobre os procedimentos adotados pelo Legislativo, na atual legislatura, para cobrar a devolução dos valores pagos indevidamente.

Segundo ele, o levantamento inicial da Procuradoria Jurídica, elaborado no ano passado, mostrou valores irregulares até 2018. No entanto, Pinhata já determinou um novo parecer sobre 2019, que apurou pelo menos pagamentos irregulares a vereadores que se ausentaram de uma única sessão. “Foi quando esta polêmica ainda não havia sido questionada. Mas já vou determinar a notificação para devolução dos valores”, disse o presidente.

Pinhata disse que o próprio Ministério Público havia recomendado que a Câmara notificasse todos os vereadores que têm valores a devolver. Isto possibilita, por exemplo, a abertura de prazo para defesa em procedimento interno. “Cada um vai ter a oportunidade de explicar o motivo da falta e porque não justificaram”, afirmou o presidente.

No caso de Roberto Marsola, Marco Valantieri, José Paula da Silva e Jorge Araújo, eles não podem mais determinar a devolução do dinheiro pago a mais, uma vez que já deixaram a presidência. Entretanto, deverão informar ao Ministério Público o motivo pelo qual autorizaram os pagamentos sem os descontos proporcionais das ausências.

Neste caso, os ex-presidentes correm o risco de serem acionados na Justiça por improbidade administrativa.

A solução para evitar uma ação civil pública contra os vereadores pode ser um TAC — Termo de Ajustamento de Conduta —, que pode ser firmado entre o Ministério Público e a Câmara, com anuência de todos os vereadores envolvidos. Neste caso, uma devolução espontânea dos valores evitaria, em tese, um processo judicial.

Entre os 22 vereadores que receberam valores indevidos, os presidentes são os mais ameaçados de serem responsabilizados por improbidade administrativa. Além disso, funcionários da direção da Câmara, especialmente comissionados, também podem ser acionados na Justiça. É que todos autorizaram os pagamentos integrais de salários, sem conferir as ausências em sessões.

Lei que impôs o desconto por faltas

foi ‘esquecida’ pelos parlamentares

No início do ano, governistas

tentaram aprovar uma anistia

A irregularidade dos pagamentos de salários integrais sem o desconto das faltas veio a público em reportagem do DEBATE publicada em maio do ano passado. A Câmara havia aprovado uma lei em janeiro de 2016 que determinava o desconto proporcional nos vencimentos das faltas em todas as sessões, incluindo ordinárias, extraordinárias e solenes. No entanto, a norma foi “esquecida” e, até então, nenhum presidente efetuou o desconto.

O texto da lei complementar 583/2016 diz que “o vereador que deixar de comparecer a uma das sessões previstas no artigo 97 do Regimento Interno sofrerá desconto proporcional à sua falta”. O artigo mencionado diz exatamente que as sessões podem ser “ordinárias, extraordinárias ou solenes”.

Entretanto, o entendimento da antiga assessoria parlamentar é que deveria prevalecer o Regimento Interno da Câmara, que isenta o comparecimento do parlamentar em sessões solenes.

Muitos, inclusive, encaminhavam ofícios parabenizando os homenageados e lamentando a ausência, geralmente por “motivo de força maior”. Há requerimentos em que vereadores justificam a falta por comparecimentos a jantares.

Assim, durante vários anos estas sessões foram esvaziadas, com presença reduzida de vereadores. Ninguém sofreu desconto salarial.

Em maio do ano passado, em meio à discussão de um projeto que tentava criar as emendas municipais impositivas, a bancada governista foi incentivada pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) a não comparecer a uma sessão extraordinária para votação do projeto de Luciano Severo (Republicanos). O propósito era que, sem quórum, a sessão fatalmente seria cancelada.

No entanto, na busca de elementos jurídicos para justificar a ausência em bloco, os vereadores “descobriram” a lei de 2016. O impasse, então, se instalou.

Apurou-se, ainda, que o embasamento do Regimento Interno não se sustentava, já que ele é uma mera resolução interna, enquanto a lei complementar é hierarquicamente superior no ordenamento jurídico municipal.

Entre os 22 vereadores que receberam valores sem o desconto proporcional das faltas, o maior “devedor” é Luiz Antônio Tavares (PSB), que teria quase R$ 50 mil a devolver. Em seguida estão Milton de Lima (R$ 48,2 mil), Souza Neto (R$ 40 mil), Leandro Mendonça (R$ 27 mil), Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (R$ 22,7 mil), Marco Cantor (R$ 19,5 mil), Roberto Marsola (R$ 18,8 mil), Murilo Costa Sala (R$ 17,1 mil), Cleuza “Enfermeira” Soares (R$ 18,8 mil), Rui Reis (R$ 12,9 mil), João Marcelo Santos (R$ 11,1 mil), Lourival Heitor (R$ 11,1 mil), Joel de Araújo (R$ 8,9 mil), Antônio “Teco” Ferreira de Jesus (R$ 7,4 mil), Edvaldo Godoy (R$ 6,6 mil), Cristiano Neves (R$ 4 mil), Paulo Pinhata (R$ 3,4 mil), Vanderlei Baiano (R$ 2,9 mil), Maura Macieirinha (R$ 2,7 mil), José Paula da Silva (R$ 2,3 mil), Jorge Araújo (R$ 2 mil) e Luciano Severo (R$ 1,8 mil). Todos os valores não estão corrigidos.

Anistia

Quando o assunto já estava sendo analisado pelo Ministério Público, em fevereiro deste ano oito vereadores apresentaram um projeto para “anistiar” os parlamentares da devolução de dinheiro aos cofres públicos. Eles contrataram até o advogado Marcelo Picinin, que atua em ações particulares do prefeito Otacílio Parras (PSB), para apresentar um parecer jurídico e justificar a procedência da anistia.

Os autores do projeto foram Edvaldo Godoy (SD), Marco “Cantor” Valantieri (PL), Lourival Heitor (SD), João Marcelo Santos (PSD), Luiz Antônio Tavares (PSB), Milton de Lima (PL), Cristiano de Miranda (PSB) e Murilo Costa Sala (SD).

O “perdão” das dívidas, de acordo com o projeto, aconteceria com a revogação do dispositivo da lei de 2016 que determinava o desconto proporcional das faltas.

Entretanto, houve forte reação da imprensa e revolta da população. O projeto acabou sendo retirado pelo líder do prefeito na Câmara, Lourival Heitor (SD), para “melhores estudos”.

Voltou na última segunda-feira, mais explícito e novamente assinado por oito vereadores. O texto continha dois artigos: um anulando a sessão solene para fins de remuneração e outro, retroagindo a medida até 2009. Desta vez, o projeto tinha as assinaturas dos vereadores Marco Cantor Valantieri (PL), Edvaldo Godoy (SD), Luiz Antonio Tavares (PSB), Cristiano de Miranda (PSB), Lourival Heitor (SD), Milton de Lima (PL), João Marcelo Santos (PSD) e Joel de Araújo (Republicanos). Novamente foi retirado.