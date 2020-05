Prefeitura de Santa Cruz instala estrutura para pessoas na fila da CEF

Iniciativa pode ser prorrogada

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Quem precisa passar horas nas enormes filas que se formaram durante os últimos dias ao redor da agência da Caixa Econômica Federal, em Santa Cruz do Rio Pardo, ganhou uma proteção contra o sol. Na quinta-feira, 7, a administração instalou coberturas e grades de controle das filas da porta da agência, na avenida Tiradentes, até a rua Marechal Bitencourt.

A iniciativa foi do secretário Gerson Garcia, de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Turístico. Ele disse que o município vai gastar até R$ 10 mil no aluguel das estruturas que visam proteger as pessoas que busca sacar o auxílio emergencial do governo federal.

Segundo o secretário, a CEF também cedeu um funcionário para organizar as filas, especialmente para garantir que as pessoas fiquem afastadas umas das outras.

A prefeitura também pintou marcas na calçada e parcialmente em trecho da rua Marechal Bitencourt. Houve, ainda, uma ampla sinalização de alerta para os veículos.

As filas ao redor da agência da CEF de Santa Cruz do Rio Pardo começaram a se formar desde que o governo federal começou a liberar o auxílio emergencial de R$ 600 durante a quarentena de proteção contra o coronavírus.

Sem outra alternativa, centenas de pessoas estavam ficando expostas ao sol durante horas. As filas dobravam a esquina da avenida Tiradentes.

Segundo Gerson Garcia, a expectativa é de que mais pessoas sejam beneficiadas com o auxílio a partir da próxima semana, aumentando ainda mais as filas. Ele afirmou que a preocupação da administração é evitar aglomeração e também proteger os moradores, daí a adoção das medidas. Gerson disse que o aluguel das estruturas de proteção poderá ser prorrogado caso seja necessário.