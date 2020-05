Os jornalistas André Fleury Moraes e Sérgio Fleury Moraes, do jornal DEBATE, comentam a polêmica envolvendo a coleta de lixo em Santa Cruz do Rio Pardo, uma novela que chegou ao fim ontem, 13.

O DEBATE responde também aos ataques do prefeito Otacílio, que chamou repórteres do jornal de “urubus”. “É melhor ser chamado de urubu do que de rato, o animal que dilapida o patrimônio público”, disse Sérgio Fleury Moraes.