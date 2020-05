O homem que fotografou o passado

Luiz (ou Yoshio) Umezu foi dono de

um dos fotos pioneiros de Santa Cruz e

fez imagens memoráveis da cidade antiga

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Santa Cruz do Rio Pardo das décadas de 1940 a 1970 ficou imortalizada nas imagens feitas por um legítimo japonês. Yoshio Umezu, cujo primeiro nome foi “abrasileirado” para “Luiz”, foi um dos pioneiros da fotografia na cidade e durante décadas manteve o “Foto São Luiz”. A família não sabe exatamente quando a loja foi montada, pois os filhos eram todos crianças na época. No entanto, é provável que ela apareceu nos anos 1940, já que há muitas fotografias de Luiz Umezu daquela época.

O estabelecimento atravessou décadas e fechou as portas após a morte do patriarca, em 2004. Foi vítima, na verdade, da falta de modernização após a chegada da tecnologia digital. Mas inúmeras famílias ainda guardam como recordações imagens feitas pela família Umezu durante mais de meio século.

Luiz Umezu nasceu em Yamagata, no Norte do Japão, em 1912. Chegou ao Brasil no início da década de 1930, para trabalhar na lavoura. Trabalhou em pelo menos dez cidades do Paraná e São Paulo antes de chegar a Santa Cruz do Rio Pardo. Já na cidade que escolheu para viver definitivamente, percebeu que a lavoura não era seu forte.

Foi aí que um cunhado, morador de Ourinhos, ensinou-lhe os primeiros passos na fotografia. E, como diz o velho ditado, o aluno superou o mestre.

Na segunda metade da década de 1940 surgia o “Foto São Luiz”, sempre no mesmo endereço, a antiga rua Euzébio de Queiroz, a poucos metros da prefeitura. Em 1982, a rua foi rebatizada de Catarina Etsuco Umezu, numa homenagem a uma das filhas de Luiz, Catarina, que morreu vítima de afogamento, numa tragédia que marcou Santa Cruz.

Além da loja, Umezu fazia as coberturas de casamentos, aniversários, festas e bailes nos principais clubes de Santa Cruz do Rio pardo. “Ele fotografava mais o Clube dos Vinte, que era ligado aos ‘vermelhos’, o grupo político de Leônidas Camarinha”, conta o filho Francisco, que também se tornou fotógrafo da família junto com o irmão Hiroshi (Pedrinho) Umezu.

De fato, Luiz Umezu se tornou amigo dos “vermelhos”, mas também era requisitado pelos “azuis” de Onofre Rosa e Lúcio Casanova. Afinal, não havia muitas opções em fotografia na cidade. Aliás, o “Foto São Luiz” foi a única loja do ramo durante muitos anos.

Os políticos mais importantes de Santa Cruz requisitavam Luiz Umezu para registrar eventos e, inclusive, campanhas eleitorais. Um deles era Leônidas Camarinha, o “Lulu”, que foi prefeito nos anos 1930 e deputado por várias legislaturas seguidas nos anos 1940 a 1960.

Assim, Umezu registrou para a história comícios memoráveis, como a presença na cidade de Lucas Nogueira Garcez, Ademar de Barros, Jânio Quadros, Roberto Costa de Abreu Sodré, Juarez Távora e outros.

Foi o único que tirou fotos de Juscelino Kubitschek, quando fez campanha em Santa Cruz em 1955, ano em que foi eleito presidente da República. Meses depois, aproveitou a visita a um irmão que morava em Brasília para fotografar a posse de Juscelino.

Entre um evento e outro, Luiz Umezu fez fotos paisagísticas da cidade — especialmente prédios, praças e igrejas — como um hobby. Muitas estão imortalizadas em escolas, em coleções particulares e até no “Museu Municipal Ernesto Bertoldi”. Há fotos memoráveis, por exemplo, da antiga Igreja Matriz de São Sebastião, que foi demolida nos anos 1960.

Além disso, era o fotógrafo oficial da Esportiva Santacruzense nos tempos áureos, inclusive na campanha do título paulista da Segunda Divisão em 1963.

O filho Francisco conta que, logo após o título daquele ano, a Esportiva jogou contra o América de Rio Preto e foi goleada por 7×0. Os jogadores estavam exaustos e ainda chocados com um acidente que matou dez torcedores no penúltimo jogo da vitoriosa campanha. Luiz Umezu viajou junto com o elenco para a cobertura fotográfica.

“No estádio, ele se posicionou atrás do gol adversário”, lembra o filho Francisco, pois o pai certamente desejava voltar com fotos históricas de jogadas do campeão santa-cruzense em Rio Preto. “Mas os gols aconteciam na outra meta. O goleiro do América chegou a alertar era melhor meu pai para o outro lado porque, caso contrário, não iria fotografar gol algum”.

Há uma história que os filhos não confirmam, mas era contada a amigos pelo próprio Luiz Umezu. Ele chegou ao Brasil com um irmão e, meses depois, a família do Japão avisou, por carta, que duas irmãs estariam a caminho para casamento. Afinal, cada um dos dois certamente precisava de uma mulher para formar uma família.

As duas vieram já com os noivos determinados, embora ninguém se conhecia pessoalmente. Já no Brasil, o namoro durou apenas dias, já que os irmãos resolveram abrir o coração. Um viu encanto exatamente na namorada do outro. E resolveram trocar.

Francisco ri e acredita que a história era mais uma das brincadeiras do pai.

Era dos ‘fotos’

Aos poucos, Luiz Umezu ensinou o ofício aos filhos Francisco e Pedro, que também passaram a fazer coberturas fotográficas.

O “Foto São Luiz” cresceu e chegava a provocar aglomerações de pessoas na rua na época do Carnaval. Afinal, a cada baile as fotos eram expostas nas enormes vitrines da loja e os clientes disputavam as imagens. Muitas delas hoje estão nas redes sociais, em grupos saudosistas.

As fotografias eram procuradas por todas as classes sociais. Francisco lembra que havia um clube que funcionou durante alguns anos num dos sobrados históricos da praça Leônidas Camarinha, em frente ao atual Centro Cultural Special Dog. “Havia no andar superior um Carnaval popular que meu pai também fotografava. No dia seguinte, o foto ficava lotado de pessoas escolhendo as imagens”, contou.

Para fotografias especiais, especialmente de casais ou famílias, havia uma decoração no interior do foto. Era uma escada falsa, com pilares ricamente ornamentados. O filho Francisco não sabe quem levou o cenário depois que o “Foto São Luiz” fechou as portas. “Na verdade, muita coisa se perdeu. Quando o prédio foi negociado, precisamos sair praticamente às pressas”, conta Keiko (“Luzia”) Umezu, mulher de Francisco.

Assim, provavelmente centenas de fotos e negativos desapareceram. Mas imagens inesquecíveis ficaram na memória das famílias de Santa Cruz.

* Colaborou Toko Degaspari