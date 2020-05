Arquivo: o DEBATE na história

Em outubro de 1986, o jornal noticia uma denúncia do vereador José Carlos Camarinha: uma empresa algodoeira que recebeu um terreno da prefeitura estaria construindo sua unidade em outra área. Descobriu-se, depois, que o projeto do prefeito Onofre Rosa apenas autorizava a doação do imóvel, sem especificar sua localização. O empreendimento, contudo, não vingou e a empresa se viu obrigada a devolver o terreno dez anos depois. Outra reportagem mostrou o fim do “casamento” político entre o suplente de deputado santa-cruzense Benedito Ribeiro e Onofre Rosa. O prefeito abandonara “Dito Soarema” para apoiar Luiz Carlos Santos. Enquanto isso, empresários de Santa Cruz, tendo à frente Zillo Suzuki, se reúnem para exigir a implantação de um Distrito Industrial em Santa Cruz do Rio Pardo.

Publicado na edição impressa de 10/05/2020