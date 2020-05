João Zanata Neto: “Buscador de flores”

Buscador de flores

A teoria do Bóson de Higgs, Peter Higgs, na verdade teve outras participações esquecidas: o indiano Satyendrana Bose e o paquistanês Abdus Salam. Bose disse a Higgs que se ouvisse a vibração do universo, o conhecido OM que, na verdade, é AUM ( uma vogal longa do Sânscrito), encontraria a partícula de Deus. Então, o Bóson é a junção de Bose com OM. É curioso, mas este AUM é o mesmo amém que o padre entoa nas missas. Este AUM não tem uma tradução, pois é uma vibração, um som do universo. Ele é o conhecido campo de Higgs que dá às partículas uma massa. Mas, massa é apenas um efeito que se mede pelo peso.

As chaves do conhecimento estão no Rig Veda, o conhecimento mais antigo de todos. Lá você encontrará até a velocidade da luz no hino rig vêdico 1.50 escrita muito antes dos cientistas. A ciência considera estes saberes uma fraude ou finge que não existem tais afirmações. No entanto, a ciência quando lida com o invisível faz muitas afirmações.

O que há por trás de todas as afirmações? Há sempre uma incerteza, mesmo que pequena, capaz de trazer a dúvida. É o estado de incerteza que dá a todas as afirmações a questionabilidade.

O que é tão certo a ponto de ser inquestionável? Mesmo que se opte pela sempre presente incerteza em tudo o que se pretende conhecer, é arriscado afirmar uma constância da incerteza, pois o próprio conhecimento evolui.

Um quase ou um praticamente certo pode momentaneamente acomodar um estado de incerteza. Apascentar as objeções é o modo de tolerar as incertezas ante a limitação do conhecimento.

Quem limita o alcance do conhecimento? A limitação está no próprio ser ou reside na invisibilidade do desconhecido? O pensamento é limitado quando evoca paralelos com tudo o que já se conhece.

É preciso invocar uma nova realidade que refuga todas as leis do que se apresenta como o certo. A liberdade ante os padrões estabelecidos há de ser a chave para os portais do desconhecido universo. Se há algo a ser conhecido é porque o conhecimento é preexistente. Nunca haverá invenção. Cabe ao pensador apenas descobrir o que o universo tem de oculto.

Conhecer não é observar consequências ou efeitos. A busca das causas primeiras é o verdadeiro desvendamento das verdades. Até onde uma causa pode ser conhecida? Até onde a capacidade de imaginação conseguir estabelecer nexos convincentes ou até onde a inteligência pode decidir entre o plausível e o implausível?

O pensamento está na mente e há de ser no mínimo realista para ser racional. O racional é a estruturação do pensamento com os seus padrões que auto limitam a capacidade de conhecer. A inteligência que está na alma pode controlar os pensamentos, pois é a única detentora da razão que reorganiza as ideias. A inteligência está conectada ao universo e dele pode obter o conhecimento. Desta forma, não há limitações para o conhecimento. O ser que não se conecta ao universo se auto limita.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.