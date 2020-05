Pascoalino: “Vereadores e paçocas”

Vereadores e paçocas

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Seu Edson chega cedo, um pouco antes das filas se formarem na porta dos bancos. Desacerta o boné vermelho na cabeça e arregaça as pernas da calça para compensar a distância do ar condicionado. Cumprimenta os primeiros aposentados do dia que gravitam em volta dos bancos, assiste à invasão pacífica do centro pelos guardinhas da Zona Azul e das mocinhas que irão passar o dia oferecendo dinheiro das financeiras na esquina. Seu Edson fica ali na moita, sossegado. Conversa com quem é de conversar, ri para quem ri primeiro. Não cobra nada pela simpatia que irradia, ao contrário do banco que cobra (em forma de tarifas) até o “bom dia”, o “boa tarde”, que te diz na porta giratória.

Seu Edson não te oferece nada, ao contrário desses bispos prósperos e bem vestidos. Te deixa à vontade para puxar o saldo, sacar algum, e, se tiver podendo, aplicar em paçoca. Tem gente que aplica em cachorro. Tem gente que aplica em passarinho de gaiola, em peixe de aquário ou telefone celular. E tem gente, como eu, que prefere aplicar em paçoca. “A firma agradece”, diz o doceiro, dando por encerrada a negociação.

A firma, é claro, concentra-se (ou comprime-se) na sua figura magra, acrescida de uma sacola de vime guarnecida de impecável pano branco e o arsenal diário: paçocas, cocadas brancas e queimadas, doces de leite puros, com amendoim e demais tentações puxadas ao maracujá. Das 10 às 15 horas é o que Ourinhos tem de melhor por 1 real. Seu Edson nem precisa anunciar que cobre a oferta da concorrência – as suas paçocas, simplesmente, não têm concorrência.

Seu Edson é de fácil encontro. Até o meio-dia abriga-se na sombra higienizada da marquise do Banespa. Quando a sombra míngua ao ponto das doze badaladas diurnas, seu Edson pica a mula. Atravessa a praça protegendo a cabeça das castanhas do frondoso indaiaçu, desviando das moças bonitas e das bicicletas que circulam na calçada. Não é assediado pelos vendedores de relógios antigos. Dona Irene tampouco lhe oferece um imã de geladeira. Os bilhetes premiados do Waldemar também não são para ele, assim como João Carlos não está disposto a engraxar seus sapatos surrados. Seu Edson cruza, assim, em paz, a praça, para se estabelecer na refrigerada porta do Bradesco, aonde a sombra se alonga no período da tarde.

Ele não sofre a concorrência dos CDs ou DVDs piratas. Nem do vendedor de frutas ou do sorveteiro que passa. Parece que não sofre de nada! No verão vende menos: 70 doces por dia. No pico do inverno chega a vender 110, 120 doces. Cumpre assim todos os dias de todos os meses, sem férias ou recesso remunerado, desde que um derrame cerebral o tirou da roça que tocava.

Você já ouviu falar de alguém ou alguma coisa que faz a felicidade de 100 pessoas todos os dias? Um benemérito, um contador de piadas, um vereador, por exemplo? Não me refiro especificamente ao seu vereador, ao mais barulhento ou engomado vereador. Escolha um qualquer, qualquer um, o melhor. Ao custo nominal de R$ 50.000,00 por ano (afora despesas e custos agregados), você acha que o seu vereador é páreo para o Sr. Edson das paçocas? Seu Edson é satisfação garantida para 100 ourinhenses todo santo dia! E não faz campanha, não faz barulho, não faz comício, não pede voto nem dá trabalho para a Justiça. Sai muito mais barato para Ourinhos, pois prescinde de assessores, telefone, xérox, diárias de viagem, tudo que, somado, custará cerca de R$ 20 milhões ao município nos próximos quatro anos.

Já pensou 20 milhões transformados em paçocas? Ourinhos seria mais feliz do que a Terra do Nunca. Seu povo viveria rindo à toa, como se isso aqui fosse a terra do Ari Toledo.

* Publicada originariamente em 25/01/2009