Pascoalino: ‘Quem não gosta de preso?’

Quem não gosta de preso?

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Eu lia sobre o levante de prefeitos contra a construção de um presídio em Bernardino de Campos quando me lembrei de Chico Xavier, o mineiro de Pedro Leopoldo que equacionou, sem rebeliões, o problema de acomodação para todas as almas brasileiras. Se o nosso sistema penitenciário está falido, veja o quanto grande foi Chico Xavier que, sem repasse de verbas, garantiu vaga para milhões de brasileiros mortos aguardarem a sua hora de voltar. A descrição dessa megalópole espiritual no livro Nosso Lar merece transcrição literal: “Tem formato de estrela, localiza-se no céu, mais ou menos sobre o Estado do Rio de Janeiro, e tem hospitais, escolas, governo com ministérios e muita burocracia. Lá os espíritos passam por um processo evolutivo e aguardam até reencarnar mais uma vez”. O médium não dá mais pistas, mas é certo que por lá também existam igrejas barrocas, cachaça da roça e pão de queijo.

Vivendo como um franciscano em Uberaba, Chico Xavier acabou em terceiro lugar na eleição dos maiores brasileiros do Século XX promovida pela revista Isto É (categoria personalidades religiosas), logo atrás de Irmã Dulce e Dom Helder Câmara. Frei Damião ficou em 5º por ter descoberto que “no inferno o calor é bilhões de vezes pior que no Nordeste”. Mas os melhores momentos de Chico Xavier aconteceram nos programas dominicais de Flávio Cavalcanti, na década de 1970 (quando psicografava ao vivo mensagens do além) e por ocasião da pesquisa realizada pela Rede Globo Minas, no ano 2000, quando foi escolhido “o mineiro do século”. Nessa eleição, Chico Xavier, mineiramente, deixou para trás Santos Dumont, Pelé, Betinho, Drummond, Ary Barroso, Darcy Ribeiro e Juscelino Kubitscheck. Isso porque só tinha o 4º ano primário!

As leis da física ensinam que cada corpo tem o seu espaço garantido no universo. Como não especificam se existe diferença entre corpo de presidiário ou de gente solta, a sociedade precisa praticar esse exercício exaustivo que é pensar. Como fez Chico Xavier, que trouxe dos distantes rincões e dos grandes centros urbanos, as brasileiras almas para se instalarem nas nuvens do Rio de Janeiro. Isso porque vivia como funcionário público aposentado e não como dono de agência de viagem!

A par de sua atividade filantrópica, Chico Xavier psicografou cerca de 340 livros e chegou a interferir na ciência do Direito e das Leis ao passar para o papel uma carta em que o morto inocentava o seu próprio assassino. Em 1979 a Justiça goiana aceitou essa carta mediúnica como prova material e pôs na rua o suspeito, lançando moda em todo o país: quando o criminoso não tem mais defesa, nem advogado que o salve, surge do nada uma carta psicografada em que o defunto inocenta o seu algoz. Em Ourinhos já deu certo!

Torço para que o médium (morto em 2002) sopre, pelas mesmas vias, no ouvido de nossas autoridades uma solução para a acomodação dos nossos presos. Não se tem notícia de cidade que, espontaneamente, gostaria de receber presos de outras cidades. Temos, sim, notícia de cidades que pretendem se firmar como centro da região, como polo comercial ou universitário. Resumindo: cidades que só querem ficar com o filé mignon do negócio. O osso, a pelanca e a pacuera, essas cidades espertas despacham para Assis, Avaré, Caiuá… Se os presos não se opuserem às curvas que caracterizam sua arquitetura, por que não chamar Oscar Niemeyer que, a caminho dos 102 anos de idade, deve ser o homem mais indicado para misturar concreto armado e ferro com a práxis do mineiro Chico Xavier?

* Publicada originariamente em 08/02/2009