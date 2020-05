Prefeito alerta que casos em alta prejudicam reabertura em Santa Cruz

Casos de Covid 19 subiram

para 63 e há várias internações

“Os números de hoje não são animadores para Santa Cruz do Rio Pardo”. A declaração é do prefeito Otacílio Parras (PSB), ao anunciar nesta terça-feira, 26, que o número de casos positivos para Covid 19 na cidade atingiu 63. No total, são 274 pacientes notificados como suspeitos. Somente nas últimas 24 horas, foram 21 notificações. Há 13 pessoas internadas e 47 pacientes recuperados.

O secretário de Saúde, Diego Singolani, disse que nesta terça-feira havia quatro pacientes internados na UTI com oxigênio. Entretanto, há informações do sistema de gerenciamento das vagas do SUS de que o número de leitos em Santa Cruz se esgotou.

Com fisionomia abatida, Otacílio lembrou que o diferencial de Santa Cruz para outros municípios é a ausência de mortes, o que, segundo ele, demonstra um mérito do sistema público de saúde na cidade. No entanto, ele admitiu que provavelmente há um novo surto de coronavírus no município.

De acordo com o prefeito, no plano de reabertura do governador João Doria (PSDB), que será anunciado oficialmente amanhã, talvez Santa Cruz do Rio Pardo não seja contemplada com grandes mudanças por causa destes números. É que, segundo informações da grande imprensa, a reabertura vai beneficiar cidades com número de casos em queda durante pelo menos 14 dias.

“Nós temos um grande número de casos positivos, um dos maiores da região. Além disso, temos um grande número de suspeitos e de internações, com muitos pacientes na UTI”, afirmou.

Otacílio disse que vai aguardar o decreto do governador, que possivelmente será publicado nesta quarta-feira, 27. No entanto, ele admitiu que possivelmente Santa Cruz não esteja na lista dos municípios que serão contemplados com uma liberação maior da reabertura.

O prefeito fez um apelo à população para que mantenha a vigilância, cumprindo todas as recomendações para evitar o contágio, como uso de máscaras e de álcool em gel.